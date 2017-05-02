Доллар США: 67.5000 (+0.2575) 
Евро: 73.5818 (+0.2303) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кыргызстане пройдет международная конференция, посвященная вопросам ислама и дерадикализации обществаВ Кыргызстане пройдет международная конференция, посвященная вопросам ислама и дерадикализации обществаИз-за ремонта инженерных сетей участок улицы К.Акиева будет закрыт для автотранспортаИз-за ремонта инженерных сетей участок улицы К.Акиева будет закрыт для автотранспорта

Комитет ЖК обсудит подготовку к празднованию Дня победы и соблюдение прав военнослужащих в закрытом режиме

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423599-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке небольшой отрезок улицы К. Акиева временно будет закрыт

Госкомитету по делам обороны нужна гостиница "Семетей", - глава М.Касымкулов

Из-за ремонта инженерных сетей участок улицы К.Акиева будет закрыт для автотранспорта

В связи с ремонтом участок ул. Калыка Акиева будет закрыт для движения автотранспорта – мэрия Бишкека

Американские эксперты подготовят кыргызстанских школьников к поступлению в зарубежные вузы

2 мая 2017, 10:20       Комментарии

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности 2 мая заслушает несколько вопросов в закрытом режиме.
Как сообщил на заседании председатель комитета Аскарбек Шадиев ("Бир Бол"), предлагается рассмотреть без прессы информацию о подготовке к празднованию 72 годовщины победы в Великой Отечественной войне, специальные доклады омбудсмена "Соблюдение прав военнослужащих КР" и "Соблюдение прав человека во время призыва граждан на военную службу".
По его словам, в ходе обсуждения могут быть озвучены данные о комплектации армии Кыргызстана.
С его словами согласились остальные члены комитета.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум