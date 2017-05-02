Комитет ЖК обсудит подготовку к празднованию Дня победы и соблюдение прав военнослужащих в закрытом режиме

2 мая 2017, 10:20 Комментарии

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности 2 мая заслушает несколько вопросов в закрытом режиме.

Как сообщил на заседании председатель комитета Аскарбек Шадиев ("Бир Бол"), предлагается рассмотреть без прессы информацию о подготовке к празднованию 72 годовщины победы в Великой Отечественной войне, специальные доклады омбудсмена "Соблюдение прав военнослужащих КР" и "Соблюдение прав человека во время призыва граждан на военную службу".

По его словам, в ходе обсуждения могут быть озвучены данные о комплектации армии Кыргызстана.

С его словами согласились остальные члены комитета.