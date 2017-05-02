Э.Абдылдаев принял участие в совещании министров иностранных дел Диалога "Центральная Азия + Япония"

2 мая 2017, 10:07 Комментарии

Делегация МИД Кыргызстана во главе с министром иностранных дел Эрланом Абдылдаевым приняла участие в работе 6-совещания министров иностранных дел Диалога "Центральная Азия + Япония". В работе Диалога приняли участие делегации на уровне министров иностранных дел всех пяти стран Центральной Азии, а также Японии как страны-партнера по Диалогу во главе с министром иностранных дел Японии Фумио Кисида.

В начале совещания министры иностранных дел стран Центральной Азии и Японии выразили народу Кыргызстана соболезнования в связи с оползнем в селе Аюу Зергерского айылного аймака Узгенского района Ошской области 29 апреля, повлекшим большие человеческие жертвы.

Участники совещания обсудили вопросы повестки дня совещания и приняли совместное заявление, в котором получили отражение следующие вопросы:

Министры подчеркнули, что за 25 лет с момента установления дипломатических отношений стран ЦА с Японией значительно укрепился политический диалог, расширились торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи. Они отметили, что принятие вместе с Японией практических мер по реализации в странах ЦА инфраструктурных, социально-экономических и культурно-гуманитарных проектов и программ, окажет благотворное влияние на дальнейшее динамичное расширение сотрудничества, еще более укрепят узы дружбы между народами.

Обсуждая вопросы региональной безопасности, борьбы с терроризмом и наркотиками, содействия Афганистану, министры отметили, что вопросы обеспечения стабильности, мира и безопасности являются первостепенными для всех государств. Страны ЦА решительно и однозначно осудили терроризм во всех его формах и проявлениях, отметили о необходимости принятия практических мер по борьбе с экстремизмом с применением насилия и отметили готовность к совместной работе как на двустороннем, так и многостороннем уровнях. Министры также отметили необходимость совместной работы по противодействию незаконному обороту наркотиков, оружия.

Министры призвали к принятию конкретных мер по оказанию содействия правительству и народу Афганистана в налаживании диалога, укреплении межэтнического мира и согласия, преодоления последствий продолжающегося десятилетия вооруженного конфликта.

В этом контексте глава МИД КР сообщил о проведении в Кыргызстане в конце августа 2017 года международной конференции, посвященной вопросам ислама и дерадикализации общества в качестве вклада КР в общее дело, в том числе по линии Диалога, и пригласил принять участие в этой конференции.

При обсуждении пункта повестки дня "Сотрудничество стран-участниц Диалога "Центральная Азия + Япония", направленное на достижение целей устойчивого развития" Э.Абдылдаев сообщил, что в дополнение к реализации целей развития тысячелетия ООН, включая на период до 2030 года, в настоящее время в Кыргызстане ведется работа по разработке Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2040 года.

Обсуждая вопросы улучшения бизнес-среды в Центральной Азии, инвестиций в инфраструктуру и подготовки кадров, участники совещания высоко оценили выдвинутую премьер-министром Японии Синдзо Абэ в 2015 году инициативу по "экспорту качественной инфраструктуры в Азию" по продвижению качественных инфраструктурных инвестиций, включающих в себя эффективную мобилизацию финансовых ресурсов.

Участники отметили наличие большого потенциала сотрудничества с участием японских корпораций в создании инфраструктуры в области предотвращения стихийных бедствий, дорожно-транспортных коммуникаций, внедрения новых технологий в социально-коммуникационные проекты в странах региона.

Участники совещания отметили важное значение сотрудничества с Японией по вопросам окружающей среды, в сфере предотвращения и борьбы с природными катаклизмами. В этой связи Э.Абдылдаев отметил успешную реализацию в Кыргызстане ряда проектов по предотвращению стихийных бедствий. Участники отметили, что в области противодействия природным катаклизмам Япония обладает огромным опытом и уникальными, высококачественными, передовыми технологиями и что осуществление проектов в сфере борьбы со стихийными бедствиями в региональном масштабе могло бы стать еще одним важным направлением сотрудничества в формате Диалога.

Касаясь сотрудничества в области сельского хозяйства, транспорта и логистики, участники совещания назвали эти направления одними из наиболее перспективных направлений. Э.Абдылдаев отметил о наличии большого неиспользованного потенциала для развития регионального сотрудничества, с учетом наличия в странах Центральной Азии всех необходимых условий, таких как первозданная экология, органические сельскохозяйственные продукты, благоприятное законодательство в сфере налогообложения и защиты инвестиций, дешевая рабочая сила.

Кроме того, он обратил внимание участников совещания на то, что Кыргызстан является членом ЕАЭС и пользуется системой преференций Европейского Союза "ВСП+", что позволит полнее реализовать сотрудничество с целью налаживания производства высококачественных органических сельхозпродукции, которая могла бы экспортироваться на различные рынки беспошлинно, либо по льготным таможенным тарифам.

Касаясь вопросов транспорта и логистики участники совещания отметили, что имеются все предпосылки для превращения центральноазиатского региона в один из важнейших хабов мировой торговли. В этой связи глава МИД КР призвал предпринимать усилия по улучшению транспортно-логистической инфраструктуры стран Центральной Азии, прежде всего, с точки зрения повышения уровня интегрированности внутри региона, а также для выхода на мировые транспортные узлы и коридоры.

"Кыргызская сторона приветствует продвижение в рамках Диалога вопросов развития автомобильных дорог, железнодорожных сетей и гражданской авиации, модернизации существующих и создания новых логистических центров, а также их адаптации к региональным и глобальным транспортным артериям", - сообщил Э.Абдылдаев.

Участники совещания обсудили вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества. Они отметили, что обмены творческими коллективами и личностями, научными идеями сближают народы, являются наиболее зримыми и эффективными способами укрепления уз дружбы и сотрудничества. Отмечена активная совместная работа по сохранению объектов культурного наследия, находящихся на территории стран-участниц Диалога в рамках совместного проекта ЮНЕСКО и Японского целевого фонда по сохранению памятников Великого шелкового пути.

Министры выразили признательность правительству Японии за решение облегчить визовые требования для граждан стран Центральной Азии, что позволит облегчить и активизировать культурно-гуманитарные контакты.

Министры также утвердили дорожную карту по вопросам транспорта и логистики.

Председателем Диалога "Центральная Азия+Япония" стал министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Аслов, который объявил о проведении очередного, 7 совещания министров в Таджикистане в 2018 году.