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Обслуживание проекта "Безопасный город" на базе "Кыргызтелекома" обойдется дешевле, - вице-премьер Ж.Разаков

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423595-ru.html

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2 мая 2017, 10:31       Комментарии

Тендер по проекту "Безопасный город" был проведен незаконно, на сегодня идут судебные разбирательства. Об этом 2 мая сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков.
"Думаю, будет целесообразным на базе "Кыргызстелекома" обслуживать проект "Безопасный город". У них оптика-волоконная линия связи более развита, чем у других структур. Обслуживание проекта на базе "Кыргызтелекома" обойдется дешевле государству", - сказал он.
По его словам, в отчете правительства много было сказано о проекте "Безопасный город".
"По последнему тендеру на реализацию проекта "Безопасный город" 27 февраля было выявлено, что тендер был проведен незаконно. Согласно юриспруденции, есть апелляционный период сроком в год", - сказал он.
Как сообщил он, на сегодня идут судебные разбирательства. "Мы не можем вмешиваться в судебные разбирательства", - пояснил он.
Ж.Разаков добавил, что по первому проекту "Безопасный город" в Бишкеке насчитывается 1 тыс. 720 элементов, в Оше - 370 элементов.
"На сегодня мы не можем работать на этих участках. На остальных участках было проведено исследование. На сегодня идут работы и по проекту "Таза Коом", который является одним из элементов проекта "Безопасный город", - сообщил он.
По словам вице-премьера, после завершения судебных разбирательств по проекту "Безопасный город", правительство сможет активно приступить к реализации проекта.
"Вместе с тем, нами в настоящее время ведутся работы по оценке потребностей для внедрения программно-аппаратного комплекса видеонаблюдения, фото и видеофиксации, фото и видеораспознавания в городах Бишкек и Ош за счет собственных средств", - рассказал он.

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