Обслуживание проекта "Безопасный город" на базе "Кыргызтелекома" обойдется дешевле, - вице-премьер Ж.Разаков

2 мая 2017, 10:31 Комментарии

Тендер по проекту "Безопасный город" был проведен незаконно, на сегодня идут судебные разбирательства. Об этом 2 мая сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков.

"Думаю, будет целесообразным на базе "Кыргызстелекома" обслуживать проект "Безопасный город". У них оптика-волоконная линия связи более развита, чем у других структур. Обслуживание проекта на базе "Кыргызтелекома" обойдется дешевле государству", - сказал он.

По его словам, в отчете правительства много было сказано о проекте "Безопасный город".

"По последнему тендеру на реализацию проекта "Безопасный город" 27 февраля было выявлено, что тендер был проведен незаконно. Согласно юриспруденции, есть апелляционный период сроком в год", - сказал он.

Как сообщил он, на сегодня идут судебные разбирательства. "Мы не можем вмешиваться в судебные разбирательства", - пояснил он.

Ж.Разаков добавил, что по первому проекту "Безопасный город" в Бишкеке насчитывается 1 тыс. 720 элементов, в Оше - 370 элементов.

"На сегодня мы не можем работать на этих участках. На остальных участках было проведено исследование. На сегодня идут работы и по проекту "Таза Коом", который является одним из элементов проекта "Безопасный город", - сообщил он.

По словам вице-премьера, после завершения судебных разбирательств по проекту "Безопасный город", правительство сможет активно приступить к реализации проекта.

"Вместе с тем, нами в настоящее время ведутся работы по оценке потребностей для внедрения программно-аппаратного комплекса видеонаблюдения, фото и видеофиксации, фото и видеораспознавания в городах Бишкек и Ош за счет собственных средств", - рассказал он.