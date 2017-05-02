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Отрезок улицы Калыка Акиева в Бишкеке закроют на ремонт

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/otrezo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423593-ru.html

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В связи с ремонтом участок ул. Калыка Акиева будет закрыт для движения автотранспорта – мэрия Бишкека

2 мая 2017, 9:57       Комментарии

В связи с ремонтом инженерных сетей участок улицы Калыка Акиева будет закрыт для движения автотранспорта, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
По данным Управления капстроительства, с 3 мая будет закрыто дорожное движение на улице Калыка Акиева от улицы Киевской до проспекта Чуй.
"Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в связи с ремонтом инженерных сетей и продолжится до середины июня 2017 года. После завершения работ, планируется ремонт улицы Калык Акиева в счет гранта КНР. Мэрия Бишкека просит горожан заранее выбирать альтернативные маршруты движения", – говорится в сообщении.

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