Отрезок улицы Калыка Акиева в Бишкеке закроют на ремонт

2 мая 2017, 9:57 Комментарии

В связи с ремонтом инженерных сетей участок улицы Калыка Акиева будет закрыт для движения автотранспорта, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По данным Управления капстроительства, с 3 мая будет закрыто дорожное движение на улице Калыка Акиева от улицы Киевской до проспекта Чуй.

"Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в связи с ремонтом инженерных сетей и продолжится до середины июня 2017 года. После завершения работ, планируется ремонт улицы Калык Акиева в счет гранта КНР. Мэрия Бишкека просит горожан заранее выбирать альтернативные маршруты движения", – говорится в сообщении.