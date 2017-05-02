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Танцор из Кыргызстана Солто Эсенгулов прошел первый кастинг на шоу "Танцы" на ТНТ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/tantso...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423592-ru.html

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2 мая 2017, 10:07       Комментарии

Танцор из Кыргызстана Солто Эсенгулов прошел первый кастинг на шоу "Танцы" на ТНТ. Об этом K-News сообщил сам танцор.
"Позавчера был кастинг в Москве – это отбор на телевизионный кастинг. Съемки будут в июне", — сказал Солто.
Свою карьеру Солто Эсенгулов начинал в составе группы "Тумар КР", которую поддерживает Атай Омурзаков. Однако на кастинге в Украине в проект "Танцуют все" он ушел из группы, потому что видел свой путь в другом направлении. В эксклюзивном интервью он рассказал о дальнейших успехах.

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