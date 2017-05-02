2 мая 2017, 10:07 Комментарии

Танцор из Кыргызстана Солто Эсенгулов прошел первый кастинг на шоу "Танцы" на ТНТ. Об этом K-News сообщил сам танцор.

"Позавчера был кастинг в Москве – это отбор на телевизионный кастинг. Съемки будут в июне", — сказал Солто.

Свою карьеру Солто Эсенгулов начинал в составе группы "Тумар КР", которую поддерживает Атай Омурзаков. Однако на кастинге в Украине в проект "Танцуют все" он ушел из группы, потому что видел свой путь в другом направлении. В эксклюзивном интервью он рассказал о дальнейших успехах.