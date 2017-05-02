Второй школьник, пострадавший в ДТП, идет на поправку

2 мая 2017, 10:15 Комментарии

Второй школьник, пострадавший в результате автонаезда на улице Чапаева, частично вышел из комы. Об этом K-News сообщили в пресс-службе Минздрава.

Уточняется, что мальчик начал самостоятельно кушать, но временами теряет сознание.

"Со вчерашнего дня он начал самостоятельно кушать, состояние его стабильное, однако врачи пока никаких прогнозов не дают. О выписке второго школьника вопрос еще не поднимался, он слаб", — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, 21 апреля на улице Чапаева сбили двух школьников, водитель скрылся с места происшествия. Уточняется, что водитель автомашины "Мерседес Бенц" ехал на большой скорости.

После ДТП активисты начали сбор подписей под петицией, где призывают власти за шесть месяцев установить камеры видеофиксации нарушений ПДД, запустить профессиональную патрульную полицию, обеспечить прозрачную выдачу водительских прав, нести личную ответственность за коррупционные решения судей и решить вопрос ответственности чиновников.