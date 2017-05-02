"Газпром Кыргызстан" вложил 13,8 млн сомов на газификацию села Мыкан

2 мая 2017, 10:25 Комментарии

В Аламединском районе Чуйской области состоялась подача природного газа в населенный пункт Мыкан, порядка 1,2 тыс. жителей села получили доступ к экологическому чистому топливу.

В рамках проекта построен и введен в эксплуатацию новый газорегуляторный пункт, а также проложено свыше 7,1 км распределительных газопроводов. Общая сумма работ составила 13,8 млн сомов.

"Подаем природный газ в 300 домовладений. Начали процесс подключения в 2016 году. До конца мая мы подключим к газу 10 жилмассивов. Охват 8 тыс. человек. В рамках проекта проложено 50 км распределительных газопроводов. В следующем году мы планируем начать газификацию юга страны", — сказал гендиректор "Газпром Кыргызстан" Болот Абилдаев.

Напомним, газификация села проведена в рамках реализации генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызстана и инвестиционной программы ОсОО "Газпром Кыргызстан".

На 2017 год запланирована газификация 15 жилмассивов Бишкека и Чуйской области. В 2016 году "Газпром Кыргызстан" подключил к газу 10 жилых массивов.

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