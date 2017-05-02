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При крушении самолета в Колумбии погибли восемь военных

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359200_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423588-ru.html

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Negatiff: Под оползнем в селе Аюу Узгенского района погибли 24 человека, тела трех уже найдены

2 мая 2017, 10:05       Комментарии

В Колумбии разбился легкомоторный армейский самолет. В результате катастрофы погибли восемь военных, передает РБК со ссылкой на колумбийское агентство Noticias.
Одномоторный Cessna Grand Caravan разбился в лесистой местности близ города Факататива в департаменте Кундинамарка к северо-западу от столицы страны Боготы. Информацию о гибели восьми человек при крушении самолета подтвердил в Twitter президент страны Хуан Мануэль Сантос. "Наша солидарность с родственниками жертв инцидента с самолетом колумбийской армии в Кундинамарке", - написал он.
Самолет исчез с экранов радаров незадолго до приземления. К месту крушения уже прибыли спасатели. Как сообщает El Tiempo, в качестве основной версии крушения рассматривается столкновение с телекоммуникационной антенной.
Ранее​, 29 апреля на Кубе разбился самолет Ан-26, перевозивший военных. В результате катастрофы погибли восемь человек, включая экипаж.

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