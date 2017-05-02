2 мая 2017, 9:33 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. На участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт со 2 по 4 мая будет проводиться принудительный спуск камней, сообщает пресс-служба Госпредприятия "НК "Кыргыз темир жолу".

"Для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта со 2 по 4 мая 2017 года силами работников ГП "НК "Кыргыз темир жолу" будут проводиться работы по принудительному спуску камней на участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт 3901 км перегона РЗД 148 Коямат Куркол", - говорится в сообщении.

Как отмечается, движение для автотранспорта со 2 по 4мая 2017 года с 09:00 до 15:00 местного времени будет периодически перекрываться сотрудниками УПМ МВД КР.

При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней прекратится и будет проведен пропуск автотранспорта.

"Работы проводятся в светлое время суток при благоприятных погодных условиях. Заранее приносим свои извинения за принесенные неудобства и просим отнестись с пониманием", - отметили в КТЖ.