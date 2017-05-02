Сборная Кыргызстана завоевала 8 золотых медалей на чемпионате Азии по кикбоксингу

2 мая 2017, 9:53 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Сборная Кыргызстана завоевала 31 медаль (8 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых) на чемпионате Азии по кикбоксингу. Об этом сообщается на сайте Азиатских игр-2017.

Соревнования прошли в городе Ашхабад (Туркменистан) с 23 по 30 апреля на арене боевых искусств. Участвовали около 300 спортсменов из 17 стран. Медали разыгрывались в шести разделах (видах) программы.

В командном зачете первое место заняло команда Туркменистан (27 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовых награды). Далее следуют сборные Ирана, Таджикистана и Кыргызстана.

Чемпионат Азии по кикбоксингу прошел в рамках цикла тестовых соревнований под названием "Inspiring Ashgabat".