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Сборная Кыргызстана завоевала 8 золотых медалей на чемпионате Азии по кикбоксингу

Источник:
http://kabar.kg/news/sbornaia-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423586-ru.html

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2 мая 2017, 9:53       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Сборная Кыргызстана завоевала 31 медаль (8 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых) на чемпионате Азии по кикбоксингу. Об этом сообщается на сайте Азиатских игр-2017.
Соревнования прошли в городе Ашхабад (Туркменистан) с 23 по 30 апреля на арене боевых искусств. Участвовали около 300 спортсменов из 17 стран. Медали разыгрывались в шести разделах (видах) программы.
В командном зачете первое место заняло команда Туркменистан (27 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовых награды). Далее следуют сборные Ирана, Таджикистана и Кыргызстана.
Чемпионат Азии по кикбоксингу прошел в рамках цикла тестовых соревнований под названием "Inspiring Ashgabat".

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