Глава МИД Японии выразил интерес к НСУР и готовность оказать содействие в ее реализации

2 мая 2017, 10:07 Комментарии

Бишкек, 2 мая/Кабар/. Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев в ходе участи в 6-й Совещании Министров иностранных дел стран-участниц Диалога "Центральная Азия-Япония" в Ашхабаде (Туркменистан) встретился с министром иностранных дел Японии Фумио Кишида. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Сообщается, что министр Ф.Кишида от имени Правительства и народа Японии выразил глубокие соболезнования в связи с оползнем в селе Аюу Зергерского айылного аймака Узгенского района Ошской области 29 апреля 2017 года повлекшим большие человеческие жертвы.

Участники встречи обсудили состояние и перспективы кыргызско-японских отношений, затронули вопросы регионального сотрудничества и международную проблематику.

Помимо этого главы МИД с удовлетворением отметили высокий уровень партнерских отношений между нашими государствами, достигнутый за 25 лет с момента установления дипломатических отношений и подтвердили обоюдное стремление к их дальнейшему поддержанию с упором на практические результаты, продвижению совместных взаимовыгодных проектов и программ, наращиванию сотрудничества и взаимодействия по всему спектру отношений.

Министр Эрлан Абдылдаев также сообщил о разработке Национальной стратегии устойчивого развития КР на период до 2040 года и отметил, что разрабатываемая программа "Таза коом" с использованием передового международного опыта, нацелена на обеспечение граждан КР высококачественными государственными услугами, что окажет благотворное влияние на все сферы жизни общества и государства.

В свою очередь министр Ф.Кишида подчеркнул, что две страны разделяют общие фундаментальные ценности как демократия и рыночная экономика. Он выразил интерес к этой программе и готовность оказать содействие в ее реализации.

Отмечая динамику сотрудничества в области противодействия природным катаклизмам, стороны отметили заключенные в последнее время соглашения и высказались за активизацию работы по использованию японского опыта и уникальных высококачественных передовых технологий при реализации проектов, что будет также способствовать долгосрочному приходу японских компаний, бизнеса и инвестиций в Кыргызстан.

Министр Э.Абдылдаев дал высокую оценку инициативе Японии по продвижению высококачественных инфраструктурных инвестиций и отметил готовность уполномоченных структур Кыргызстана к проведению консультаций со своими японскими партнерами по определению наиболее оптимальных параметров сотрудничества в этой сфере.

Министр Ф.Кишида, отметив, что в настоящее время наблюдается значительное повышение интереса со стороны японских компаний к ведению бизнеса в Кыргызстане, сообщил, что японская сторона готова к проведению консультаций по обсуждению вопросов, связанных с созданием совместного кыргызско-японского финансового механизма для реализации важных проектов в Кыргызстане. Работа будет проделана с целью выведения двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень.

Касаясь сотрудничества по линии Диалога, стороны отметили существующий значительный потенциал, реализация которого позволит не только укрепить отношения между странами региона, но и наполнить практическим содержанием совместную деятельность по таким наиболее перспективным направлениям как сельское хозяйство, транспорт и логистика.

Министр Э.Абдылдаев выразил признательность собеседнику за принятое Правительством Японии решение об облегчении визовых требований для граждан Кыргызстана, как и для других стран Центральной Азии, что позволит облегчить и активизировать контакты между гражданами.

Собеседники в теплой и дружеской обстановке обсудили практические вопросы двустороннего и международного сотрудничества и выразили готовность продолжать совместную работу по всем направлениям.