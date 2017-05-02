Доллар США: 67.5000 (+0.2575) 
Евро: 73.5818 (+0.2303) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Отрезок улицы Калыка Акиева в Бишкеке закроют на ремонтОтрезок улицы Калыка Акиева в Бишкеке закроют на ремонтСборная Кыргызстана завоевала 8 золотых медалей на чемпионате Азии по кикбоксингуСборная Кыргызстана завоевала 8 золотых медалей на чемпионате Азии по кикбоксингу

В Бооме начали спускать камни — движение временно перекроют

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423584-ru.html

Похожие новости

До 4 мая Боомское ущелье на 6 часов будут перекрывать из-за спуска камней

В Бишкеке небольшой отрезок улицы К. Акиева временно будет закрыт

В связи с ремонтом участок ул. Калыка Акиева будет закрыт для движения автотранспорта – мэрия Бишкека

Часть улицы Калыка Акиева перекроют — ремонт дорог в Бишкеке

В Новой Зеландии начался суд по иску Эминема к правящей партии

2 мая 2017, 9:55       Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. В Боомском ущелье на автодороге Бишкек - Нарын - Торугарт будут принудительно спускать камни, сообщила пресс-служба госпредприятия "Национальная компания "Кыргыз темир жолу".
Мероприятия проведут с 2 по 4 мая на участке железной дороги Кыямат - Куркол (3901-й километр). Движение автотранспорта в эти дни с 9.00 до 15.00 местного времени будет периодически перекрываться сотрудниками Управления патрульной милиции.
При скоплении более 30-40 машин дорогу будут открывать, чтобы пропустить транспорт. Работы проводятся лишь при хорошей погоде и в светлое время суток.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум