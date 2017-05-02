В Бооме начали спускать камни — движение временно перекроют

2 мая 2017, 9:55 Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. В Боомском ущелье на автодороге Бишкек - Нарын - Торугарт будут принудительно спускать камни, сообщила пресс-служба госпредприятия "Национальная компания "Кыргыз темир жолу".

Мероприятия проведут с 2 по 4 мая на участке железной дороги Кыямат - Куркол (3901-й километр). Движение автотранспорта в эти дни с 9.00 до 15.00 местного времени будет периодически перекрываться сотрудниками Управления патрульной милиции.

При скоплении более 30-40 машин дорогу будут открывать, чтобы пропустить транспорт. Работы проводятся лишь при хорошей погоде и в светлое время суток.