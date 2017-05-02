Доллар США: 67.5000 (+0.2575) 
Евро: 73.5818 (+0.2303) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Новой Зеландии начался суд по иску Эминема к правящей партииВ Новой Зеландии начался суд по иску Эминема к правящей партииSamsung выпустит новый Galaxy Note 8 во второй половине годаSamsung выпустит новый Galaxy Note 8 во второй половине года

В Кыргызстане хотят развивать йогу — пригласят специалистов из Индии

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423583-ru.html

Похожие новости

Эксперты из США помогут юным кыргызстанцам поступить в зарубежные вузы

В 2015 году в Кыргызстане насчитывалось 12,7 тыс. архаров и 38 тыс. козерогов

В Бишкеке врачи из Кувейта бесплатно оперируют кыргызстанцев

Дождь, грозы и снег — погода по Кыргызстану на 2 мая

Какова вероятность подцепить ВИЧ в Кыргызстане: 5 мифов о болезни

2 мая 2017, 9:12       Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. Госагентство спорта планирует сотрудничать с Индией с целью популяризации и развития йоги в Кыргызстане, сообщила пресс-служба ведомства.
Этот вопрос поднимался на встрече главы ГАМФКиС с послом Индии в КР Лакшманом Сависри.
В планах также прохождение стажировки сотрудниками госагентства в Индии и обмен молодежными делегациями.
Меморандум о взаимопонимании между Госагентством по делам молодежи, физической культуры и спорта Кыргызстана и Министерством по делам молодежи и спорта Индии был подписан в ходе официального визита президента Алмазбека Атамбаева в эту страну в прошлом году.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум