В Кыргызстане хотят развивать йогу — пригласят специалистов из Индии

2 мая 2017, 9:12 Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. Госагентство спорта планирует сотрудничать с Индией с целью популяризации и развития йоги в Кыргызстане, сообщила пресс-служба ведомства.

Этот вопрос поднимался на встрече главы ГАМФКиС с послом Индии в КР Лакшманом Сависри.

В планах также прохождение стажировки сотрудниками госагентства в Индии и обмен молодежными делегациями.

Меморандум о взаимопонимании между Госагентством по делам молодежи, физической культуры и спорта Кыргызстана и Министерством по делам молодежи и спорта Индии был подписан в ходе официального визита президента Алмазбека Атамбаева в эту страну в прошлом году.