Samsung выпустит новый Galaxy Note 8 во второй половине года

2 мая 2017, 9:08 Комментарии

Новый флагманский смартфон Samsung появится в продаже во второй половине 2017 года, сообщают представители компании. После выпуска Samsung Galaxy S8 и S8+ компания начала работу над Galaxy Note 8.

Представители обещают сделать девайс "очень интересным". В нем будет двойная камера, металлический корпус, экран размером 6,44 дюйма. Дизайн будет немного похож на Galaxy S8, в частности, будет отсутствовать кнопка под экраном. Многие со скептицизмом отнеслись к анонсу Galaxy Note 8, так как предыдущая версия Note стала разочарованием для пользователей.