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Новости Кыргызстана

В Кыргызстане хотят развивать йогу — пригласят специалистов из ИндииВ Кыргызстане хотят развивать йогу — пригласят специалистов из Индии

В Новой Зеландии начался суд по иску Эминема к правящей партии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359197_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423578-ru.html

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2 мая 2017, 9:16       Комментарии

В Новой Зеландии начались судебные слушания по иску Эминема к правящей Национальной партии, которую музыкант обвиняет в нарушении авторских прав, пишет Медуза со ссылкой на The Guardian.
Эминем обратился в суд еще в 2014 году, когда в Новой Зеландии прошли парламентские выборы. Во время избирательной кампании Национальная партия выпустила агитационный ролик с музыкой, которая очень похожа на трек Эминема "Lose Yourself".
Национальная партия отвергает выдвинутые обвинения. Она утверждает, что купила права на запись под названием Eminem Esque в австралийском музыкальном сервисе Beatbox Music. Партия также заявила, что трек использовали другие пользователи, и никаких жалоб со стороны Эминема не поступало.
Какую компенсацию требует Эминем от новозеландской партии, не сообщается.
Представитель истца Гарри Уильямс заявил, что "культовую музыкальную композицию" Эминема редко лицензировали и права на нее имеют "громадную ценность". "Lose Yourself - это жемчужина в короне каталога записей Эминема", - сказал Уильямс.

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