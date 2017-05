В Новой Зеландии начался суд по иску Эминема к правящей партии

2 мая 2017, 9:16 Комментарии

В Новой Зеландии начались судебные слушания по иску Эминема к правящей Национальной партии, которую музыкант обвиняет в нарушении авторских прав, пишет Медуза со ссылкой на The Guardian.

Эминем обратился в суд еще в 2014 году, когда в Новой Зеландии прошли парламентские выборы. Во время избирательной кампании Национальная партия выпустила агитационный ролик с музыкой, которая очень похожа на трек Эминема "Lose Yourself".

Национальная партия отвергает выдвинутые обвинения. Она утверждает, что купила права на запись под названием Eminem Esque в австралийском музыкальном сервисе Beatbox Music. Партия также заявила, что трек использовали другие пользователи, и никаких жалоб со стороны Эминема не поступало.

Какую компенсацию требует Эминем от новозеландской партии, не сообщается.

Представитель истца Гарри Уильямс заявил, что "культовую музыкальную композицию" Эминема редко лицензировали и права на нее имеют "громадную ценность". "Lose Yourself - это жемчужина в короне каталога записей Эминема", - сказал Уильямс.