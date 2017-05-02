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Эксперты из США помогут юным кыргызстанцам поступить в зарубежные вузы

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423577-ru.html

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2 мая 2017, 8:58       Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. Американские специалисты на семинарах в Бишкеке подготовят кыргызстанских школьников к поступлению в зарубежные вузы, сообщили организаторы мероприятия.
Практические семинары по поступлению в зарубежные вузы пройдут с 1 по 3 мая в выставочном зале Союза художников в Дубовом парке.
Наставниками для 50 школьников со всего Кыргызстана выступят американские эксперты - директор приемной комиссии иностранных студентов топового колледжа США Lafayette Юджин Габай, имеющий более чем 30-летний опыт работы со школьниками со всего мира. Второй эксперт - Джоан Люи, которая уже более 10 лет помогает иностранным школьникам в получении финансовой поддержки для обучения в университетах и колледжах США.
Школьников, принимающих участие в семинаре, отбирали среди учащихся выпускных классов. Учитывались достижения в учебе, а также уровень владения английским языком.
"На семинарах юные кыргызстанцы научатся писать эссе, получат советы по выбору университетов и узнают информацию о получении полной финансовой поддержки для учебы в США", - пояснили организаторы.
Организаторы мероприятия - ОФ "Kyrgyz Leaders Academy" и фонд "Сорос-Кыргызстан".

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