Эксперты из США помогут юным кыргызстанцам поступить в зарубежные вузы

2 мая 2017, 8:58 Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. Американские специалисты на семинарах в Бишкеке подготовят кыргызстанских школьников к поступлению в зарубежные вузы, сообщили организаторы мероприятия.

Практические семинары по поступлению в зарубежные вузы пройдут с 1 по 3 мая в выставочном зале Союза художников в Дубовом парке.

Наставниками для 50 школьников со всего Кыргызстана выступят американские эксперты - директор приемной комиссии иностранных студентов топового колледжа США Lafayette Юджин Габай, имеющий более чем 30-летний опыт работы со школьниками со всего мира. Второй эксперт - Джоан Люи, которая уже более 10 лет помогает иностранным школьникам в получении финансовой поддержки для обучения в университетах и колледжах США.

Школьников, принимающих участие в семинаре, отбирали среди учащихся выпускных классов. Учитывались достижения в учебе, а также уровень владения английским языком.

"На семинарах юные кыргызстанцы научатся писать эссе, получат советы по выбору университетов и узнают информацию о получении полной финансовой поддержки для учебы в США", - пояснили организаторы.

Организаторы мероприятия - ОФ "Kyrgyz Leaders Academy" и фонд "Сорос-Кыргызстан".