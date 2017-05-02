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Трамп заявил о готовности лично встретиться с Ким Чен Ыном

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359189_tr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423575-ru.html

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2 мая 2017, 8:22       Комментарии

Президент США Дональд Трамп готов лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.
Для этого, по словам хозяина Белого дома, необходимы подходящие условия. "Если бы для меня было уместно встретиться с ним, (...) для меня было бы честью это сделать", - заявил он.
Трамп добавил, что "большинство политиков никогда не сказали бы такого". "Но я говорю вам, при нужных обстоятельствах я встречусь с ним", - отметил президент.
30 апреля сообщалось, что Трамп в интервью телеканалу CBS поделился своим мнением о способностях Ким Чен Ына. По его словам, лидер КНДР, "несомненно, довольно умный парень", поскольку после смерти отца смог взять в свои руки власть, которой хотели завладеть другие.
Ранее в тот же день сообщалось, что Пхеньян пригрозил уничтожить атомную подводную лодку "Мичиган" ВМС США, которая зашла в южнокорейский порт Пусан.
Ситуация на Корейском полуострове является одной из самых напряженных тем международной политики. Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на еще одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае сама осуществит превентивный удар.
Позже США заявили, что намерены оказывать на КНДР дипломатическое и санкционное давление, а также привлекать Китай к тому, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ракетной и ядерной программ.

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