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Протесты в Париже переросли в столкновения с полицией, есть пострадавшие

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359191_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423573-ru.html

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2 мая 2017, 8:42       Комментарии

По меньшей мере трое полицейских пострадали в столкновениях с протестующими во время первомайской демонстрации в Париже. Об этом сообщает Би-би-си.
"Люди в масках бросали различные предметы и коктейли Молотова в полицию", - цитирует агентство Франс пресс сообщение полиции.
В результате на одном из полицейских загорелась форма, он получил серьезные ожоги. Пострадали также еще двое полицейских. Сообщается, что полицейские в ответ применили слезоточивый газ.
Столкновения начались возле площади Бастилии в Париже, когда шествие, организованное тремя профосоюзами, направлялось к соседней площади.
В какой-то момент несколько протестующих подожгли тележку из супермаркета, на которой был установлен картонный макет дракона, и направили ее в сторону кордона полиции.
Правый популист Марин ле Пен, которая отошла от руководства "Национального фронта" после первого тура выборов, чтобы сосредоточиться на избирательной кампании, написала в "Твиттере": "Это как раз то самое безобразие, которое я не хочу видеть на наших улицах".
Протестующие выкрикивали "Долой фашистов!".
По некоторым данным, в результате столкновений с полицией ранения получили также участники акции, однако официальной информации на этот счет пока нет.
Демонстрация проходила в Париже в условиях усиленных мер безопасности за неделю до второго тура выборов президента.
Власти задействовали 9000 полицейских для поддержания порядка в столице Франции. 1 мая - традиционный день демонстраций, во время которых часто случаются беспорядки.
Некоторые профсоюзы и левые активисты хотели превратить 1 мая в день солидарности против "Национального фронта", как это случилось в 2002 году, когда тогдашний глава партии Жан-Мари Ле Пен вышел во второй тур президентских выборов.

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