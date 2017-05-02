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Negatiff: В Ошской области еще 62 дома, а также 4 соцобъекта находятся в зоне опасности

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423571-ru.html

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В настоящее время в Ошской области 62 дома, а также 4 соцобъекта находятся в зоне опасности

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2 мая 2017, 8:05       Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам негативные новости за минувшие сутки, которые вы могли пропустить.
В настоящее время 62 дома, а также четыре социальных объекта - школа, детский сад, мечеть и фельдшерско-акушерский пункт находятся в зоне опасности.
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