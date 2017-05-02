Negatiff: В Ошской области еще 62 дома, а также 4 соцобъекта находятся в зоне опасности

2 мая 2017, 8:05 Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам негативные новости за минувшие сутки, которые вы могли пропустить.

В настоящее время 62 дома, а также четыре социальных объекта - школа, детский сад, мечеть и фельдшерско-акушерский пункт находятся в зоне опасности.

Движущийся оползень, который накрыл 11 домов, сняли на видео в сельском округе Жалпак-Таш Узгенского района

В селе Курулуш сельской управы Кабылан-Көл Алайского района также начал двигаться оползень

В Алае без вести пропала обиженная на мать 9-классница Турсунай алайбек кызы

В Бишкеке милиция разыскивает лиц, похитивших 9 карабинов "Сайга" и 10 пистолетов похожих на "Макарова" из оружейного склада "Альфа-секьюрити"