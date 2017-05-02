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На участке автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт будут принудительно спускать камни

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423569-ru.html

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2 мая 2017, 8:29       Комментарии

Для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта 2-4 мая на 3901 км автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт будут проводится работы по принудительному спуску камней.
Как сообщили в "Кыргыз темир жолу", движение транспорта будет периодически перекрываться сотрудниками УПМ с 09:00 до 15:00.
При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней прекратится и будет проведен пропуск транспорта.
"Работы проводятся в светлое время суток при благоприятных погодных условиях", - говорится в сообщении.

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