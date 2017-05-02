На участке автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт будут принудительно спускать камни

2 мая 2017, 8:29 Комментарии

Для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта 2-4 мая на 3901 км автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт будут проводится работы по принудительному спуску камней.

Как сообщили в "Кыргыз темир жолу", движение транспорта будет периодически перекрываться сотрудниками УПМ с 09:00 до 15:00.

При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней прекратится и будет проведен пропуск транспорта.

"Работы проводятся в светлое время суток при благоприятных погодных условиях", - говорится в сообщении.