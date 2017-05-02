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На берегу Иссык-Куля планируется большой субботник

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423568-ru.html

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Субботник Beeline по всей стране

2 мая 2017, 8:27       Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. На берегу Иссык-Куля в рамках международной туристической выставки-ярмарки "Issyk-Kul International Tourism Fair-Exhibition - 2017" проведут субботник, сообщили в Ассоциации курортов Кыргызстана.
В Чолпон-Ате 6-7 мая пройдет туристическая выставка-ярмарка, в ходе которой можно будет ознакомиться с информацией о сервисе туристических агентств дальнего и ближнего зарубежья, об услугах, предоставляемых пансионатами, домами отдыха и гостиницами.
Большой субботник, как сообщают организаторы, состоится 5 мая на берегу Иссык-Куля. В рамках выставки-ярмарки также проведут концерт с участием звезд отечественного шоу-бизнеса.

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