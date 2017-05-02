На берегу Иссык-Куля планируется большой субботник

2 мая 2017, 8:27 Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. На берегу Иссык-Куля в рамках международной туристической выставки-ярмарки "Issyk-Kul International Tourism Fair-Exhibition - 2017" проведут субботник, сообщили в Ассоциации курортов Кыргызстана.

В Чолпон-Ате 6-7 мая пройдет туристическая выставка-ярмарка, в ходе которой можно будет ознакомиться с информацией о сервисе туристических агентств дальнего и ближнего зарубежья, об услугах, предоставляемых пансионатами, домами отдыха и гостиницами.

Большой субботник, как сообщают организаторы, состоится 5 мая на берегу Иссык-Куля. В рамках выставки-ярмарки также проведут концерт с участием звезд отечественного шоу-бизнеса.