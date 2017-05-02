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Новости Кыргызстана

Один из старейших людей планеты умер в возрасте 146 летОдин из старейших людей планеты умер в возрасте 146 лет

Морская свинка в Новой Зеландии поможет бороться с превышением скорости

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359188_mo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423566-ru.html

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2 мая 2017, 8:17       Комментарии

Морская свинка по кличке Эллиот вступила в ряды полиции Новой Зеландии и будет помогать бороться с превышением скорости на дорогах. Об этом сообщается на странице правоохранительных органов страны в Facebook.
В посте констебль Эллиот напоминает гражданам, что "медленно - значит безопасно". "Имейте это в виду, проезжая мимо школ. Помните, что дети выйдут на улицу, будут гулять, кататься на велосипеде, пересекать дороги. Как и я, они маленькие и непредсказуемые, поэтому будьте осторожны!" - предупреждает зверек.
Как отмечается в публикации, сам Эллиот предпочитает делать все не торопясь, хотя и может разогнаться до девяти километров в час. Свинка также призвала "всегда есть зелень".
Ранее в апреле стало известно, что полицейские из департамента города Эйвондейла (американский штат Аризона) взяли на службу ящерицу. Бородатая агама по кличке Айро приняла присягу и получила полицейский значок, ее научили искать по запаху некоторые виды наркотиков.
В марте сообщалось, что карликовая свинья начала патрулировать улицы в центре Нью-Йорка.

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