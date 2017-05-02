Морская свинка в Новой Зеландии поможет бороться с превышением скорости

2 мая 2017, 8:17 Комментарии

Морская свинка по кличке Эллиот вступила в ряды полиции Новой Зеландии и будет помогать бороться с превышением скорости на дорогах. Об этом сообщается на странице правоохранительных органов страны в Facebook.

В посте констебль Эллиот напоминает гражданам, что "медленно - значит безопасно". "Имейте это в виду, проезжая мимо школ. Помните, что дети выйдут на улицу, будут гулять, кататься на велосипеде, пересекать дороги. Как и я, они маленькие и непредсказуемые, поэтому будьте осторожны!" - предупреждает зверек.

Как отмечается в публикации, сам Эллиот предпочитает делать все не торопясь, хотя и может разогнаться до девяти километров в час. Свинка также призвала "всегда есть зелень".

Ранее в апреле стало известно, что полицейские из департамента города Эйвондейла (американский штат Аризона) взяли на службу ящерицу. Бородатая агама по кличке Айро приняла присягу и получила полицейский значок, ее научили искать по запаху некоторые виды наркотиков.

В марте сообщалось, что карликовая свинья начала патрулировать улицы в центре Нью-Йорка.