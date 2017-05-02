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Днем без осадков — погода в Бишкеке на 2 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423565-ru.html

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2 мая 2017, 7:34       Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. В столице 2 мая днем без осадков, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, ветер западный, 4-9 метров в секунду. Дневная температура в пределах 19-21 выше нуля, в ночь на вторник столбик термометра покажет 6-8 градусов тепла.
Синоптики распространили штормовое предупреждение. 2 мая ночью в зоне земледелия Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в предгорных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ожидаются заморозки до -3 градусов.
Заморозки такой интенсивности опасны для распустившихся бутонов, цветков и завязи плодовых культур, цветущих плодовых кустарников и ягодных культур, а также для высаженной в грунт рассады овощных культур.

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