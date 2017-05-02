Днем без осадков — погода в Бишкеке на 2 мая

2 мая 2017, 7:34 Комментарии

БИШКЕК, 2 мая - Sputnik. В столице 2 мая днем без осадков, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, ветер западный, 4-9 метров в секунду. Дневная температура в пределах 19-21 выше нуля, в ночь на вторник столбик термометра покажет 6-8 градусов тепла.

Синоптики распространили штормовое предупреждение. 2 мая ночью в зоне земледелия Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в предгорных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ожидаются заморозки до -3 градусов.

Заморозки такой интенсивности опасны для распустившихся бутонов, цветков и завязи плодовых культур, цветущих плодовых кустарников и ягодных культур, а также для высаженной в грунт рассады овощных культур.