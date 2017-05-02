Бишкекский горкенеш и маслихат Астаны подписали соглашение о сотрудничестве между представительными органами местного самоуправления

2 мая 2017, 2:33 Комментарии

Делегация депутатов Бишкекского городского кенеша Кыргызстана с официальным визитом посетила маслихат города Астаны Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Бишкекского горкенеша. В рамках визита председатель БГК Канатбек Музуралиев и секретарь маслихата Астаны Жанат Нурпиисов подписали Соглашение о сотрудничестве между представительными органами местного самоуправления.

"Данный документ является историческим и будет способствовать расширению депутатских связей, обмену опытом в законотворческой деятельности в таких сферах, как местное самоуправление, бюджетное право, а также имеет социальное направление с целью расширения и углубления контактов в области образования, культуры, науки, спорта, туризма и здравоохранения", - говорится в сообщении.

Это первое соглашение о сотрудничестве, заключенное между двумя представительными органами двух стран и является результатом совместной плодотворной работы.

Приоритетное внимание в ходе визита было уделено вопросам реализации и разработки Генерального плана города Астаны, Программы развития города Астаны на 2016-2020 годы, а также опыт в принятии нормативно-правовых актов, регламентирующих реализацию проектов по развитию Астаны и взаимодействие с исполнительным органом местного самоуправления, рассказали в БГК.