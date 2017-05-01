В Бишкеке врачи из Кувейта бесплатно оперируют кыргызстанцев

1 мая 2017, 21:02 Комментарии

БИШКЕК, 1 мая - Sputnik. В Бишкеке с 30 апреля по 4 мая работают специалисты из Кувейта в составе медицинского каравана "Надежда", которые бесплатно проводят сложнейшие хирургические операции, сообщила пресс-служба Минздрва.

Среди 32 специалистов, прилетевших в Бишкек, пластические и общие хирурги, реаниматологи, анестезиологи, ЛОР-специалисты и средний медицинский персонал.

Приезд в Кыргызстан зарубежных врачей стал возможен благодаря содействию посла Кыргызстана в Кувейте Жусупбека Шарипова.

Для проведения операций по договоренности выбраны Национальный центр онкологии и Национальный центр охраны материнства и детства.

По словам исполняющего обязанности директора Национального центра онкологии Эрниса Тилекова, 30 апреля успешно провели 7 сложных операций. Сегодня, 1 мая, еще 3. Всего же до 4 мая планируется прооперировать 30-40 пациентов.

В Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД) проводятся операции по врожденным порокам развития у детей.

"В основном это патологии желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. В первый день работы врачей провели 2 урологические и 2 хирургические операции", - отметил директор НЦОМиД Камчыбек Узакбаев.

Министр здравоохранения Кыргызстана Талантбек Батыралиев поблагодарил кувейтских коллег за оказываемую кыргызстанцам бесплатную помощь.