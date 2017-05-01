За 5 лет 85 руководителям подразделений правоохранительных органов предъявлены обвинения по преступлениям, смежным с коррупцией

1 мая 2017, 20:36 Комментарии
В 2012-2016 годах 85 руководителям подразделений правоохранительных органов были предъявлены обвинения по должностным и экономическим преступлениям, смежным с коррупцией. Об этом говорится в отчете о предварительных итогах реализации нацстратегии устойчивого развития на 2013-2017 годы. Всего в 2012-2016 годах правоохранительные органы возбудили 6915 уголовных дел по таким преступлениям. В рамках этих дел были предъявлены обвинения 6695 ответственным лицам:
в 2012 году - 1508,
в 2013 году - 1343,
в 2014 году - 1302,
в 2015 году - 1528,
в 2016 году - 1011.
Среди них 6 депутатов Жогорку Кенеша, 38 судей, 535 руководителей госорганов, 110 руководителей АО и предприятий с госдолей.
С 2012 по 2017 год в рамках уголовных дел и доследственной проверки правоохранительные органы в доход госбюджета возместили 7 млрд 697,8 млн сомов.