За 5 лет 85 руководителям подразделений правоохранительных органов предъявлены обвинения по преступлениям, смежным с коррупцией

1 мая 2017, 20:36 Комментарии

В 2012-2016 годах 85 руководителям подразделений правоохранительных органов были предъявлены обвинения по должностным и экономическим преступлениям, смежным с коррупцией. Об этом говорится в отчете о предварительных итогах реализации нацстратегии устойчивого развития на 2013-2017 годы. Всего в 2012-2016 годах правоохранительные органы возбудили 6915 уголовных дел по таким преступлениям. В рамках этих дел были предъявлены обвинения 6695 ответственным лицам:

в 2012 году - 1508,

в 2013 году - 1343,

в 2014 году - 1302,

в 2015 году - 1528,

в 2016 году - 1011.

Среди них 6 депутатов Жогорку Кенеша, 38 судей, 535 руководителей госорганов, 110 руководителей АО и предприятий с госдолей.

С 2012 по 2017 год в рамках уголовных дел и доследственной проверки правоохранительные органы в доход госбюджета возместили 7 млрд 697,8 млн сомов.