Таксист вез беременную и попал в ДТП — девушка родила

1 мая 2017, 20:28 Комментарии

БИШКЕК, 1 мая - Sputnik. В Бишкеке 25-летняя беременная девушка была доставлена в роддом после дорожно-транспортного происшествия, сообщили в родильном доме №6.

Как сообщили в Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека, на пересечении улиц Исанова и Рыскулова 28 апреля столкнулись два автомобиля. В салоне такси находилась пассажирка на девятом месяце беременности. Проезжавшая мимо карета скорой помощи доставила пострадавшую в родильный дом №6. У нее диагностирована травма головы.

Как сообщили в роддоме, женщина родила в тот же день путем кесарева сечения.

В УПМ добавили, что ведутся поиски водителей обеих машин. Их просят явиться в управление для дачи показаний. В ведомстве также просят отозваться очевидцев происшествия.