Доллар США: 67.5000 (+0.2575) 
Евро: 73.5818 (+0.2303) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

За 5 лет 85 руководителям подразделений правоохранительных органов предъявлены обвинения по преступлениям, смежным с коррупциейЗа 5 лет 85 руководителям подразделений правоохранительных органов предъявлены обвинения по преступлениям, смежным с коррупциейСтрахуйте жилье от природных катаклизмов — ЖээнбековСтрахуйте жилье от природных катаклизмов — Жээнбеков

Таксист вез беременную и попал в ДТП — девушка родила

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423559-ru.html

Похожие новости

Вырывала сумки из рук и убегала — в Бишкеке задержана девушка

Спасатели обнаружили тело 20-летней девушки под завалом в селе Аюу

Исследование: Красть невест дешевле, чем брать в жены с согласия родителей

В Индонезии издали фетву против браков с девушками младше 18 лет

Полицейские Великобритании предупреждают родителей об опасности игры "Синий кит"

1 мая 2017, 20:28       Комментарии

БИШКЕК, 1 мая - Sputnik. В Бишкеке 25-летняя беременная девушка была доставлена в роддом после дорожно-транспортного происшествия, сообщили в родильном доме №6.
Как сообщили в Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека, на пересечении улиц Исанова и Рыскулова 28 апреля столкнулись два автомобиля. В салоне такси находилась пассажирка на девятом месяце беременности. Проезжавшая мимо карета скорой помощи доставила пострадавшую в родильный дом №6. У нее диагностирована травма головы.
Как сообщили в роддоме, женщина родила в тот же день путем кесарева сечения.
В УПМ добавили, что ведутся поиски водителей обеих машин. Их просят явиться в управление для дачи показаний. В ведомстве также просят отозваться очевидцев происшествия.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум