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Страхуйте жилье от природных катаклизмов — Жээнбеков

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423558-ru.html

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С.Жээнбеков о стихийном бедствии в с.Аюу: "Это наша общая трагедия"

1 мая 2017, 19:58       Комментарии

БИШКЕК, 1 мая - Sputnik. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков посетил село Жалпак-Таш Узгенского района, где накануне сошел оползень, сообщила пресс-служба правительства.
Оползень накрыл порядка 11 домов, жертв нет - жителей ранее переселили в безопасное место. В субботу в селе Аюу также сошла земляная масса. Под оползнем остались 24 человека. Тела троих обнаружили спасатели МЧС.
Глава правительства также посетил участок Колмо Куршабского сельского округа, где существует угроза схода оползня.
Полномочный представитель правительства в Ошской области Таалайбек Сарыбашев сообщил, что ранее все жители села Жалпак-Таш были предупреждены о возможности схода оползня и переселены в безопасное место, где для них было установлено 15 палаток и медицинский пункт.
Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Равшанбек Рысбаев проинформировал о том, что в настоящее время 62 дома, а также четыре социальных объекта - школа, детский сад, мечеть и фельдшерско-акушерский пункт находятся в опасной зоне.
Жээнбеков отметил, что со стороны соответствующих государственных ведомств будут приняты все меры для оказания помощи местным жителям и обеспечения их безопасности.
"Жилье многих граждан находится в опасных зонах, где высока вероятность природных катаклизмов, поэтому необходимо страховать свое имущество. Это жизненная необходимость, продиктованная реалиями времени. Тогда при возникновении страхового случая вопросы ликвидации последствий схода оползней и селей, восстановления разрушенного жилья будут решаться более оперативно. Именно для этого была создана Государственная страховая организация", - подчеркнул глава правительства.
Он отметил, что жители населенных пунктов, проживающие на опасных участках, должны прислушиваться к мнению специалистов МЧС и руководителей органов местного самоуправления, когда те предупреждают их об угрозе схода оползня.
Глава правительства также осмотрел участок Колмо села Шагым Куршабского сельского округа Узгенского района, где тоже существует опасность схода оползня.
Там местные власти совместно с жителями села ведут работы по прокладке трубы для стока воды из образовавшегося водоема.
Кроме того, премьер осмотрел участок в Краснооктябрьском сельском округе Узгенского района, который будет выделен для переселения жителей сельских округов Жалпак-Таш, Кара-Таш, села Кочкор-Ата, где также возможен сход оползней.
В настоящее время рассматривается вопрос выделения 105 гектаров земли для этих целей.
В Краснооктябрьском сельском округе Узгенского района Ошской области проживает более 15 тысяч жителей.

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