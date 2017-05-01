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Дождь, грозы и снег — погода по Кыргызстану на 2 маяДождь, грозы и снег — погода по Кыргызстану на 2 мая

В Узгенском районе установлено 118 палаток для тех семей, которые проживали в оползне опасной зоне

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423557-ru.html

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Боронов: Угроза оползней не миновала. Необходимо переселить людей

1 мая 2017, 19:32       Комментарии

В Узгенском районе ошской области всего установлено 118 палаток для тех семей, которые проживали в оползне опасной зоне. Об этом рассказал начальник управления МЧС КР по Ошской области Дайырбек Каримов.
Как сообщила пресс-служба МЧС, в селе Курбу-Таш айыльного аймака Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области установлено 61 летняя палатка.
"На сегодняшний день спасатели установили 61 палатку для 61 семей, которые проживали в оползне опасной зоне вселе Курбу-Таш. Как известно, с 23 апреля начал двигаться оползень, который угрожал 61 жилому дому. Было принято решение переселить их, уже 15 семей села Курбу-Таш живут в установленных палатках, 18 семей отселены к родственникам, остальные 28 семей переселяются в палатки", - сказал Д.Каримов.
Также в селе Аюу айыльного аймака Зергер установлено 30 пятиместных летних палаток, в селе Зергер - 27 палаток для тех семей, которые проживали в опасной зоне. Таким образом, всего по Узгенскому району Ошской области были установлены 118 палаток.

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