В Узгенском районе установлено 118 палаток для тех семей, которые проживали в оползне опасной зоне

1 мая 2017, 19:32 Комментарии

В Узгенском районе ошской области всего установлено 118 палаток для тех семей, которые проживали в оползне опасной зоне. Об этом рассказал начальник управления МЧС КР по Ошской области Дайырбек Каримов.

Как сообщила пресс-служба МЧС, в селе Курбу-Таш айыльного аймака Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области установлено 61 летняя палатка.

"На сегодняшний день спасатели установили 61 палатку для 61 семей, которые проживали в оползне опасной зоне вселе Курбу-Таш. Как известно, с 23 апреля начал двигаться оползень, который угрожал 61 жилому дому. Было принято решение переселить их, уже 15 семей села Курбу-Таш живут в установленных палатках, 18 семей отселены к родственникам, остальные 28 семей переселяются в палатки", - сказал Д.Каримов.

Также в селе Аюу айыльного аймака Зергер установлено 30 пятиместных летних палаток, в селе Зергер - 27 палаток для тех семей, которые проживали в опасной зоне. Таким образом, всего по Узгенскому району Ошской области были установлены 118 палаток.