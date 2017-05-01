Какова вероятность подцепить ВИЧ в Кыргызстане: 5 мифов о болезни

1 мая 2017, 19:01 Комментарии

Про ВИЧ говорят постоянно: школьники рисуют стенгазеты со шприцами и с каплями крови. В университетах в день борьбы со СПИДом раздают презервативы, которые становятся забавой для радостного студенческого люда. Казалось бы, про ВИЧ все уже должны знать от и до, однако иногда я слышу такой бред об этой болезни, что моя душа не выдерживает.

Я собрал 5 распространенных мифов, от которых меня немного корежит.

Миф №1: ВИЧ - это выдумка транснациональных корпораций, чтобы отмыть побольше денег на людских страхах и неграмотности.

ВИЧ существует взаправду! Его обнаружили в 1983 году независимо друг от друга французские и американские ученые. Докторов удивил тот факт, что молодых и совершенно здоровых мужчин стали поражать редкие болезни, например, саркома Капоши. Позднее выяснилось, что появился вирус, который уничтожает иммунитет человека. Поверьте, он настолько реален, что его можно разглядеть под микроскопом.

Миф №2: определить, болен ли человек ВИЧ, можно по сильной худобе.

Пока в организме не накопится критическая масса вируса, люди могут толстеть, худеть, при этом щедро одаривая смертельной заразой половых партнеров или друзей по инъекционным наркотикам.

Вирус начинает действовать постепенно, в течение 5-10 лет вы вообще можете ничего не почувствовать. Ну разве что ранка долго заживает или ангина замучила. Единственный способ узнать наверняка - сдать тест.

Миф №3: заразиться ВИЧ в Кыргызстане крайне сложно: у нас совсем немного носителей этого заболевания!

Можно, и запросто! В Кыргызстане 7 тысяч инфицированных. С одной стороны, это не так много. А с другой - очевидно, что многие даже не подозревают о своем статусе.

Впрочем, есть и хорошие новости: если вы не любитель делить с друзьями один шприц с наркотиком, то можете чуть-чуть выдохнуть.

Можете выдохнуть еще сильнее, если не являетесь мужчиной с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Из-за микротрещин, которые возникают сами-знаете-где во время сами-знаете-чего, геи больше подвержены риску заразиться, предаваясь незащищенной страсти.

Можете совсем-совсем выдохнуть, если никогда не вступали в интимную связь ни с кем, кроме жены или мужа, не ходили к зубному и не попадали на хирургический стол.

Миф №4: коварный ВИЧ поджидает бедных кыргызстанцев в бананах и специально разбросанных иглах.

Бананы с ВИЧ - это, конечно, очень смешно. Вирус нежный, капризный и жить вне уютного человеческого организма отказывается. В банане он проживет считаные минуты. Даже в крови ВИЧ продержится всего минут сорок.

Человеческая слюна - тоже не самое приятное место для него, поэтому заразиться при поцелуе не так-то просто. А вот увидеть положительный тест после посещения маникюрного салона можно: в ранки на пальцах может попасть кровь зараженного человека. Впрочем, чтобы заразиться таким образом, вы должны быть очень невезучим человеком.

Миф №5: ВИЧ - это смертный приговор.

Да, мы все по телевизионным сюжетам помним, что ВИЧ-инфицированные обязательно погибают лет через 10 после заражения, что все это время они вынуждены влачить жалкое существование.

На самом деле - хвала фармакологической индустрии! - ВИЧ-инфицированный человек может прожить долгую жизнь, иметь детей и свою половинку. Правда, лекарства довольно дорогие, но это уже другая история.

Еще одна хорошая новость: вероятно, через несколько лет вирус и вовсе будет побежден! Ученым уже удалось излечить ВИЧ-положительных мышей, а значит, скоро их пытливые руки доберутся и до человека.

В каких областях республики больше всего ВИЧ-инфицированных смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>