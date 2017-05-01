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Дождь, грозы и снег — погода по Кыргызстану на 2 мая

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423555-ru.html

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По Кыргызстану днем осадков не ожидается – прогноз погоды на 2 мая

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1 мая 2017, 19:25       Комментарии

БИШКЕК, 1 мая - Sputnik. На территории республики 2 мая ожидаются осадки, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, в Чуйской и Таласской областях ночью местами дожди, грозы, в горных районах снег, днем без осадков. Ночная температура +2...+7, днем до 22 градусов тепла.
В Таласской области также дождь, в горах снег. Ночью температура будет колебаться в пределах 2-7 градусов тепла, днем воздух прогреется до 20 выше нуля.
В Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях без осадков. Ночью ожидается от 4 до 9 градусов выше нуля, днем 17-22 со знаком "плюс".
В зоне Прииссыккулья ночью местами дожди, грозы, в горных районах снег, днем без осадков. Ночью 1-6 тепла, а в дневное время столбик термометра поднимется до +14.
В Нарынской области также ожидаются дождь и грозы, в горах снег. Ночью заморозки до -3 градусов, днем воздух прогреется до +14.
В Оше без осадков. Ночью до 9 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется до 22 выше нуля.
Синоптики распространили штормовое предупреждение. 2 мая ночью в зоне земледелия Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в предгорных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ожидаются заморозки до -3 градусов.
Заморозки такой интенсивности опасны для распустившихся бутонов, цветков и завязи плодовых культур, цветущих плодовых кустарников и ягодных культур, высаженной в грунт рассады овощных культур.

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