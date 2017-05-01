С сегодняшнего дня центр ОБСЕ в Бишкеке преобразован в программный офис

1 мая 2017, 18:45 Комментарии

С 1 мая 2017 года центр ОБСЕ в Бишкеке преобразован в программный офис ОБСЕ в Бишкеке. Офис будет осуществлять свою деятельность в рамках мандата, предоставленного советом.

В сентябре 2016 года Кадыржан Батыров выступил на площадке БДИПЧ ОБСЕ и заявил о гонениях в Кыргызстане. Он выразил свое мнение об уровне демократии в стране.

"Вызывает крайнее возмущение, что отдельные уголовные элементы такие как Кадыржан Батыров используют площадку БДИПЧ ОБСЕ для провокации и личных интересов", - заявил тогда лидер СДПК Иса Омуркулов.

По данным МИД, К.Батыров не преследуется за свои политические убеждения, этническую принадлежность или каким-либо другим мотивам, кроме как за совершенные уголовные преступления. Кыргызстан итак планировал изменить статус ОБСЕ, выступление К.Батырова только ускорило решение уведомить об этом, сообщали в пресс-службе МИД.

На сайте ОБСЕ опубликована обновленная информация.