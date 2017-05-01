Министр К.Боронов проинспектировал ход предупредительных работ на берегу реки Чу

1 мая 2017, 18:40 Комментарии

Глава МЧС КР Кубатбек Боронов 1 мая осмотрел берегоукрепительные работы на реке Чу.

Как сообщила пресс-служба МЧС, в ходе поездкиК.Боронов посетил объекты в селах Камышановка, Степное, Нижне-Чуйская Сокулукского района Чуйской области, где на сегодняшний день проводятся предупредительные работы на первоочередных потенциально опасных участках.

Так, в селе Камышановка Сокулукского района Чуйской области запланированы проведение берегоукрепительных работ на 965 метров, в селе Степное - 317м, в селе Нижне-Чуйская - 351 метров.

Всего в 2017 году запланировано проведение защитных мероприятий на реке Чу на 12 объектах, для этого предусмотрено 120 млн сомов. На сегодня работы на 2 участках полностью завершены, на 10 объектах работы продолжаются. До 15 мая планируется завершение работ на 7 объектах, остальные 3 - до конца этого года.

Всего будет укреплено около 4 тыс. метров берега реки Чу. В результате завершения работ на 12 объектах, от ЧС будет защищены жилые дома, дачные участки, пастбища, поля в селах Нижне-Чуйская, Милянфан, Степное, Красный Строитель, Камышановка, Васильевка, около 50 га лесопосадки, погранстолбы.