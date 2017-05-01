Доллар США: 67.5000 (+0.2575) 
Евро: 73.5818 (+0.2303) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Чьи куриные яйца круче — в Баткене на Первомай провели необычный турнирЧьи куриные яйца круче — в Баткене на Первомай провели необычный турнирВ настоящее время в Ошской области 62 дома, а также 4 соцобъекта находятся в зоне опасностиВ настоящее время в Ошской области 62 дома, а также 4 соцобъекта находятся в зоне опасности

Министр К.Боронов проинспектировал ход предупредительных работ на берегу реки Чу

 

Фотографии: akipress.kg

              

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423553-ru.html

Похожие новости

Премьер-министр С.Жээнбеков прибыл в село Аюу Узгенского района, где сошел оползень

На место ЧС в Узгене прибыли первый вице-премьер-министр, спикер ЖК и лидер фракции СДПК (фото)

Экс-премьер-министр Т.Сариев выразил слова соболезнования семьям и родным погибших в результате оползня в Узгенском районе

В Жалал-Абаде прошла акция Министерства юстиции "Я живу по Конституции"

Kazinform: Министр Саудовской Аравии обсудит в РК вопрос по снижению добычи нефти

1 мая 2017, 18:40       Комментарии

Глава МЧС КР Кубатбек Боронов 1 мая осмотрел берегоукрепительные работы на реке Чу.
Как сообщила пресс-служба МЧС, в ходе поездкиК.Боронов посетил объекты в селах Камышановка, Степное, Нижне-Чуйская Сокулукского района Чуйской области, где на сегодняшний день проводятся предупредительные работы на первоочередных потенциально опасных участках.
Так, в селе Камышановка Сокулукского района Чуйской области запланированы проведение берегоукрепительных работ на 965 метров, в селе Степное - 317м, в селе Нижне-Чуйская - 351 метров.
Всего в 2017 году запланировано проведение защитных мероприятий на реке Чу на 12 объектах, для этого предусмотрено 120 млн сомов. На сегодня работы на 2 участках полностью завершены, на 10 объектах работы продолжаются. До 15 мая планируется завершение работ на 7 объектах, остальные 3 - до конца этого года.
Всего будет укреплено около 4 тыс. метров берега реки Чу. В результате завершения работ на 12 объектах, от ЧС будет защищены жилые дома, дачные участки, пастбища, поля в селах Нижне-Чуйская, Милянфан, Степное, Красный Строитель, Камышановка, Васильевка, около 50 га лесопосадки, погранстолбы.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум