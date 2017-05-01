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Чьи куриные яйца круче — в Баткене на Первомай провели необычный турнир

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423552-ru.html

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Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев провели рабочую встречу в Южно-Казахстанской области

1 мая 2017, 18:41       Комментарии

БИШКЕК, 1 мая - Sputnik. В День труда в селе Кара-Бак Баткенской области состоялся турнир по битью куриных яиц.
© Фото / Улан МаккамбаевВ День труда в селе Кара-Бак Баткенской области состоялся турнир по битью куриных яиц Как сообщил глава сельского дома культуры Мухаммет Нишанбаев, такие соревнования проводятся ежегодно.
Опытный игрок 42-летний Абдималик Масалиев объяснил правила игры, в которую могут играть и дети, и старики.
"Каждый приносит сваренное вкрутую яйцо. Два игрока, держа в руках по яйцу, бьют их друг о друга, стараясь разбить чужое. Побеждает тот, чье яйцо осталось целым после первого удара", - пояснил он.
Игра сопровождалась концертной программой. На мероприятие были приглашены жители таджикского села Лякан.

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