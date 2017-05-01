В настоящее время в Ошской области 62 дома, а также 4 соцобъекта находятся в зоне опасности

1 мая 2017, 18:28 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков1 мая посетил село Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области, где накануне сошел оползень, накрывший 13 домов, а также участок Колмо села Шагым Куршабского сельского округа, где существует угроза схода оползня. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Полпред в Ошской области Таалайбек Сарыбашев сообщил, что ранее все жители Жалпак-Таш были предупреждены о возможности схода оползня и переселены в безопасное место, где для них было установлено 15 палаток и медицинский пункт.

Замминистра чрезвычайных ситуаций Равшанбек Рысбаев проинформировал о том, что в настоящее время 62 дома, а также четыре социальных объекта - школа, детский сад, мечеть и фельдшерско-акушерский пункт находятся в зоне опасности.

С.Жээнбеков отметил, что со стороны соответствующих государственных ведомств будут приняты все меры для оказания помощи местным жителям и обеспечения их безопасности.

"В условиях, когда многие жилые дома граждан находятся в зоне угрозы природных катаклизмов, необходимо страховать свое имущество. Это жизненная необходимость, продиктованная реалиями времени. Так, при возникновении страхового случая вопросы ликвидации последствий схода оползней и селей, восстановления разрушенного жилья решаются более оперативно и безболезненно. Именно для решения таких задач было создано акционерное общество "Государственная страховая организация", - подчеркнул Глава правительства.

Он отметил, что жители населенных пунктов, находящихся на опасных участках, должны прислушиваться к мнению специалистов МЧС и руководителей органов местного самоуправления, которые заранее предупреждают граждан об опасности схода оползня.

Жители села Жалпак-Таш обратились с просьбой оказать содействие в открытии дороги между селами Курбу-Таш и Маркс Жалпак-Ташского сельского округа, а также ускорить вопрос подключения к электричеству, так как оползень снес несколько опор высоковольтной линии электропередачи.

С.Жээнбеков также осмотрел участок Колмо села Шагым Куршабского сельского округа Узгенского района, где существует опасность сход оползня из-за накопляемой воды.

В данный момент за счет местных властей совместно с жителями села ведется работа по прокладке трубы для стока воды из образовавшегося водоема.

Премьер поручил МЧС провести мониторинг местности, определить степень угрозы для населения и произвести расчеты по установке трубы для стока накопившейся водной массы.

Он также осмотрел участок земли Краснооктябрьского сельского округа Узгенского района, который будет выделен для переселения жителей сельских округов Жалпак-Таш, Кара-Таш, села Кочкор-Ата Краснооктябрьского сельского округа, которые проживают на участках, где существует угроза схода оползней.

В настоящее время рассматривается вопрос выделения 105 гектаров земли. С.Жээнбеков поручил ускорить решение с выделением земли и внести предложение по распределению земельных участков.

В Краснооктябрьском сельском округе Узгенского района Ошской области проживает более 15 тыс. жителей.