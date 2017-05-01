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В Бишкеке из оружейного склада похищено оружие

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423549-ru.html

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1 мая 2017, 17:57       Комментарии

Бишкек, 1 мая /Кабар/. В Бишкеке из оружейного склада похищено оружие, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.
По ее информации, сообщение о краже оружия поступило в УВД Первомайского района столицы 27 апреля.
"По приезду следственно-оперативной группы Первомайского района, установлено, что в ночь с 26 по 27 апреля из оружейного склада ОсОО "А.С." путем проникновения похищено оружие: 10 травматических пистолетов похожих на пистолет "Макарова" и 9 гладкоствольных ружья "Сайга", при этом боевые патроны остались не тронутыми", - говорится в сообщении.
Как отметили в ГУВД, в настоящее время проводится расследование по факту кражи. Также, всем сотрудникам милиции дано ориентирование по поиску похищенного оружия.

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