1 мая 2017, 17:57 Комментарии

Бишкек, 1 мая /Кабар/. В Бишкеке из оружейного склада похищено оружие, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее информации, сообщение о краже оружия поступило в УВД Первомайского района столицы 27 апреля.

"По приезду следственно-оперативной группы Первомайского района, установлено, что в ночь с 26 по 27 апреля из оружейного склада ОсОО "А.С." путем проникновения похищено оружие: 10 травматических пистолетов похожих на пистолет "Макарова" и 9 гладкоствольных ружья "Сайга", при этом боевые патроны остались не тронутыми", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГУВД, в настоящее время проводится расследование по факту кражи. Также, всем сотрудникам милиции дано ориентирование по поиску похищенного оружия.