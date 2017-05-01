Вырывала сумки из рук и убегала — в Бишкеке задержана девушка

1 мая 2017, 17:50 Комментарии

БИШКЕК, 1 мая - Sputnik. В Бишкеке задержана девушка, подозреваемая в грабежах прохожих, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

В милицию обратился житель столицы с просьбой принять меры в отношении неизвестного, который в полночь 20 марта на одной из столичных остановок вырвал из рук заявителя сумку и убежал.

Как оказалось, сумку украла девушка, которая ранее привлекалась к ответственности за совершение двух аналогичных преступлений, отметили в милиции.

Злоумышленница задержана и водворена в СИЗО №1 Бишкека, ведется следствие.