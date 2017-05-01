Доллар США: 67.5000 (+0.2575) 
Евро: 73.5818 (+0.2303) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке из оружейного склада похищено оружиеВ Бишкеке из оружейного склада похищено оружиеВ Туркменистане прошел День ахалтекинского коняВ Туркменистане прошел День ахалтекинского коня

Вырывала сумки из рук и убегала — в Бишкеке задержана девушка

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423548-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке из оружейного склада похищено оружие

Автомобиль протаранил ворота кафе в Бишкеке — у водителя перелом бедра

В Бишкеке задержан вор специализирующийся на дорогих велосипедах

Я знаю, где в Бишкеке сделать идеальные свадебные фото, — Валерия Вартанова

В Бишкеке разыскивают водителя, чуть не сбившего школьницу и мужчину

1 мая 2017, 17:50       Комментарии

БИШКЕК, 1 мая - Sputnik. В Бишкеке задержана девушка, подозреваемая в грабежах прохожих, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.
В милицию обратился житель столицы с просьбой принять меры в отношении неизвестного, который в полночь 20 марта на одной из столичных остановок вырвал из рук заявителя сумку и убежал.
Как оказалось, сумку украла девушка, которая ранее привлекалась к ответственности за совершение двух аналогичных преступлений, отметили в милиции.
Злоумышленница задержана и водворена в СИЗО №1 Бишкека, ведется следствие.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум