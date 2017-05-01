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Охранное агентство обворовали, грабители унесли 20 единиц оружия

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359183_oh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423547-ru.html

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1 мая 2017, 16:51       Комментарии

С оружейного склада "Альфа-секьюрити" похищено 20 единиц оружия. Кража произошла в ночь с 26 на 27 апреля. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе ГУВД г. Бишкек.
По данным правоохранителей, в УВД Первомайского района поступило сообщение о краже. По приезде на место происшествия было установлено, что грабители взяли небоевое оружие. В число украденного вошли 10 травматических пистолетов "Макарыч" и 9 гладкоствольных ружей "Сайга", при этом боевые патроны остались нетронутыми, сообщают в ГУВД.
В настоящее время проводится расследование по факту кражи. Также всем сотрудникам милиции дана ориентировка по поиску похищенного оружия.

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