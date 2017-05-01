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В Стамбуле застрелили владельца сети иранских телеканалов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359184_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423546-ru.html

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1 мая 2017, 16:55       Комментарии

В Стамбуле убит владелец иранской спутниковой телесети Gtm TV гражданин Великобритании Саид Каримиан, сообщает издание Hurriyet Daily News.
Нападение произошло накануне вечером на севере Стамбула. Каримиан вместе со своим деловым партнером из Кувейта ехал на машине. Дорогу ему перегородил черный джип. Вышедшие из него люди в масках расстреляли машину Каримиана. Владелец телесети погиб на месте, его партнер был госпитализирован.
Позднее полиция обнаружила машину, которую использовали нападавшие, сгоревшей в районе Кемербургаза. По предварительным данным, преступление могло быть связано с бизнесом Каримиана.
Как сообщает BBC, Каримиан, родившийся в Иране, у себя на родине был заочно приговорен судом к шести годам тюремного заключения за распространение антииранской пропаганды. Претензии иранских властей к Gem TV были связаны с тем, что телесеть транслировала западные передачи, содержание которых противоречило традиционным иранским ценностям. Всего в телесеть, которой владел предприниматель, входило 17 телеканалов на фарси, а также каналы на курдском, азербайджанском и арабском языках.
Члены семьи Каримиана рассказали корреспонденту Персидской службы Би-би-си Джияру Голу, что в последние три месяца бизнесмен получал угрозы и подумывал о том, чтобы переехать из Стамбула в Лондон.

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