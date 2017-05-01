Он рулил Microsoft! — вдохновляющая история программиста из КР

1 мая 2017, 16:54 Комментарии

Акылбек Айдаралиев несколько лет работал представителем компании Microsoft в Кыргызстане и Таджикистане. Сегодня он заведует отделом проектов ИКТ в Госкомитете информационных технологий и связи.

Когда я только познакомилась с Акылбеком, сразу поняла, что между нами огромная интеллектуальная пропасть. Но он оказался очень тактичным и смог объяснить сложные термины так, что их смысл стал понятен даже мне.

- Давайте начнем с самого интересного: как вы устроились в Microsoft?

- Я работал в государственном секторе и часто пересекался с представителями этой компании. Так получилось, что я им приглянулся (смеется). Когда появилось вакантное место, меня пригласили сотрудничать.

Я в течение трех лет был представителем Microsoft в Кыргызстане и Таджикистане. Работа в подобных корпорациях - командная, здесь всегда ценятся такие качества, как надежность, грамотность и эффективность.

- Многие даже не знают, что в Кыргызстане есть официальное представительство этой компании... Каких успехов вы достигли в нашей стране?

- Мы открыли две IT-академии, одна из них находится на базе университета Ага-Хана, другая - Национальный центр информационных технологий. Но самое главное, мы показали, что проприетарное программное обеспечение (являющееся частной собственностью авторов или правообладателей. - Ред.) не вредит, а, наоборот, помогает при реализации крупных проектов.

Филиал Microsoft до сих пор работает в Кыргызстане. Компания устраивает ежегодные конференции, на которые приглашаются как служащие государственного сектора, так и представители крупного бизнеса. Мы "вырастили" большую команду партнеров: когда я начинал работать, было около 10 компаний, работавших совместно с Microsoft, сейчас их 50.

- С какими мировыми корпорациями наша страна вела и ведет переговоры, чтобы открыть их офисы в Кыргызстане?

- Сейчас ведутся переговоры с Google, Microsоft и Ali-Baba. Они находятся на стадии переписки. Делегации этих компаний уже приезжали сюда, так что дело не стоит на месте. Но, конечно, когда вопрос касается больших денег, он решается гораздо медленнее, чем хотелось бы. Если мы сможем добиться положительных результатов переговоров, то изменится многое. Появятся инвестиции, рабочие места, обновится система подготовки кадров. Если все сложится удачно, то обслуживать эти центры на начальных этапах будут приезжие специалисты, но со временем их заменят наши.

Это значит, что путь молодых кыргызстанцев до заветной мечты сократится на десятки лет. Кто не хочет работать, например, в Google? Я помню себя в молодости: читал про IBM и мечтал стать частью этой команды. У меня путь занял 20 лет.

- Вы сменили место работы, чем занимаетесь сейчас?

- Сейчас я заведующий отделом проектов информационно-коммуникационных технологий в Государственном комитете информационных технологий и связи.

- Сегодня очень много разговоров вокруг электронного правительства... Какие услуги можно получить онлайн?

- Ведется работа с МВД. Онлайн можно получить справку о несудимости. Заполнив все поля, вы отправляете письмо, которое приходит в государственный орган, и в течение 12 дней получаете электронный ответ в виде отсканированной справки.

Параллельно мы работаем с ДПС, ГРС и налоговой. Если вы не уплатили налог, то эта информация будет идентифицирована через камеру, которая считывает номер вашего автомобиля, тогда вас остановят и "напомнят" о долге. И решится проблема с "отъемом" водительских прав. Вся информация уже будет у инспектора, а вам домой будут приходить "письма счастья".

С недавних пор онлайн можно записать ребенка в детский сад. Также можно подать документы на обмен и получение паспорта.

- На работу государственных программ онлайн ежегодно тратятся внушительные суммы, а предоставляется всего пять услуг...

- Существуют узковедомственные интересы, как говорится, своя рубаха ближе к телу. Оказывать все услуги онлайн прямо сейчас нет возможности. Но работа идет.

Сегодня нет системы взаимосвязи между интересами гражданского сектора и бизнес-сферой. Нам необходимо получить большее количество услуг за меньшие деньги, при этом бизнесу интересна противоположная задача.

- И как быть в такой ситуации?

- Необходима площадка, где можно спрашивать у государственного сектора и бизнеса, за что мы платим и что получаем, и согласовывать их интересы.

В связи с тем, что меняется экономика, должно измениться и отношение к системе переподготовки кадров. Если 10 лет назад в список самых прибыльных входила пара IT-компаний, то сегодня в пятерке самых больших фирм только одна нефтяная.

Это комплексный процесс. Необходимо реформировать систему образования, внедрять новые методы обучения подрастающего поколения, выстраивать обучение в этом направлении уже в детских садах. При этом нельзя забывать о старых опытных кадрах - это достояние страны.

- Мировые эксперты кричат о том, что нынешние специальности в скором времени изживут себя. То есть лет через 20 по кыргызстанским дорогам, если очень повезет, будут ездить такси- беспилотники.

- Ну футуристы утверждают, что через несколько десятков лет такая специальность, как юрист, исчерпает себя.

А если говорить о таксистах, то в маленьком Кыргызстане беспилотники могут прижиться гораздо быстрее, чем в большой Америке. Сегодня электроники подключено к Интернету гораздо больше, чем людей, - это холодильники, стиральные машины и утюги. Я не отрицаю, что в нашей стране эти вещи до сих пор в диковинку, но технологии внедряются. Так что такое будущее уже не за горами.