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В Петербурге возбуждено уголовное дело против сотрудника метрополитена

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359182_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423541-ru.html

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1 мая 2017, 16:46       Комментарии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника метрополитена за допуск предполагаемого смертника Акбаржона Джалилова на станцию "Академическая". В работе 43-летнего Константина Ипполитова усмотрена халатность.
Как стало известно изданию "Фонтанка", в ходе доследственной проверки было установлено расхождение в инструкциях сотрудников службы контроля на метрополитене (СКМ) и старшего инспектора Ипполитова, который был главным в смене днем 3 апреля на станции метро "Академическая". Через нее в подземку прошел Акбаржон Джалилов.
По версии следствия, Ипполитов не обеспечил организацию работы СКМ, поставив на станцию двух стажеров вместо заболевшего инспектора. Они не имели права использовать лучевую досмотровую установку. Кроме того, как указано в постановлении о возбуждении уголовного дела по статье 293 УК РФ ("Халатность"), подозреваемый не организовал работу инспекторского состава, не расставил персонал по станции и лично не принял участие в досмотровых мероприятиях, в результате чего Джалилов проник в метрополитен.
Дежурившие на "Академической" 3 апреля инспекторы СКМ Соболевский и Зубарев в момент прохода вероятного смертника не контролировали работу металлодетекторов. До теракта они работали в беззвучном режиме, но вся информация отображалась на дисплее сверху "рамки". Оба инспектора находились у будки дежурного по вестибюлю и могли наблюдать разве что за корректным срабатыванием линейки турникетов. Судя по видеозаписям камер наблюдения, Джалилов провел небольшую разведку, убедившись в отсутствии инспекторов СКМ у металлодетекторов.
Функционал сотрудников службы контроля метрополитена неоднократно подвергался критике. Они не проходят лицензирование и не имеют права досмотра пассажиров. В беседах с "Фонтанкой" инспекторы подтверждали отсутствие полномочий и сообщали, что им указывают норматив обследования пассажиров на предмет выявления подозрительных предметов, однако выборочные мероприятия мало имеют общего с реальным повышением безопасности.

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