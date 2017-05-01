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Автомобиль протаранил ворота кафе в Бишкеке — у водителя перелом бедра

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423539-ru.html

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Со склада охранного агентства в Бишкеке украли 20 единиц оружия

1 мая 2017, 16:08       Комментарии

БИШКЕК, 1 мая - Sputnik. В Бишкеке легковой автомобиль марки Toyota Windom протаранил ворота кафе, расположенного на пересечении улиц Масалиева и Садырбаева, сообщила пресс-служба столичного Управления патрульной милиции ГУВД.
По информации ведомства, произошло это 30 апреля в 16.10. Оперативная группа УПМ, выехавшая на место, установила, что в тот день 33-летний М. А. ехал по улице Садырбаева в северном направлении и не справился с управлением. В результате машина протаранила цементную арку и ворота из железной сетки.
"Скорая" доставила пострадавшего в Бишкекскую городскую клиническую больницу №4. У него диагностирован закрытый перелом левого бедра.
Автомобиль поставлен на штрафстоянку, назначены соответствующие экспертизы. Ведется следствие.

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