1 мая 2017, 15:57 Комментарии

В Бишкеке задержан вор специализирующийся на дорогих велосипедах. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

С заявлением в милицию обратился бишкекчанин о том, что в ноябре 2016 года неизвестные лица, тайно похитили велосипед марки "Missale", стоимостью 36 000 сомов.

В 2017 году в январе на улице Белорусская также был украден велосипед марки "Glunt 77" синего цвета, стоимостью 30 000 сомов.

А 11 марта примерно в 23.00 на той же улице Белорусская произошло аналогичное преступление, хозяин двухколесного транспорта марки "Giant" белого цвета, стоимостью 26 000 сомов обнаружил пропажу.

Принятыми мерами в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска ГУВД г. Бишкек и сотрудниками ГОМ №6 УВД Октябрьского района, по данному факту в качестве подозреваемого был задержан 26-летний уроженец Чуйской области Я.С.

Ведется следствие.