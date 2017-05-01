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В Бишкеке задержан вор специализирующийся на дорогих велосипедах

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359175_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423538-ru.html

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1 мая 2017, 15:57       Комментарии

В Бишкеке задержан вор специализирующийся на дорогих велосипедах. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.
С заявлением в милицию обратился бишкекчанин о том, что в ноябре 2016 года неизвестные лица, тайно похитили велосипед марки "Missale", стоимостью 36 000 сомов.
В 2017 году в январе на улице Белорусская также был украден велосипед марки "Glunt 77" синего цвета, стоимостью 30 000 сомов.
А 11 марта примерно в 23.00 на той же улице Белорусская произошло аналогичное преступление, хозяин двухколесного транспорта марки "Giant" белого цвета, стоимостью 26 000 сомов обнаружил пропажу.
Принятыми мерами в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска ГУВД г. Бишкек и сотрудниками ГОМ №6 УВД Октябрьского района, по данному факту в качестве подозреваемого был задержан 26-летний уроженец Чуйской области Я.С.
Ведется следствие.

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