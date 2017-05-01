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Kazinform: Вооруженная сирийская оппозиция согласилась на участие в переговорах в Астане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kazinform...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423537-ru.html

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1 мая 2017, 15:50       Комментарии

Kazinform: Вооруженная оппозиция получила приглашение от России участвовать в переговорах по Сирии. Ни одна из группировок сирийской вооруженной оппозиции не стала отказываться от участия в переговорах по Сирии в Астане, пишет Life.ru.
Встреча в столице Казахстана намечена на 3-4 мая.
Как заявил член делегации вооруженных группировок Фатех Хассун, приглашение на мероприятие было получено от российской делегации. По его словам, представители вооруженных группировок смотрят на новое предложение России "как на что-то, что может улучшить обстановку на земле". Хассун выразил надежду, что Россия выступит гарантом процесса, а не стороной.
Напомним, в предыдущих переговорах, которые прошли 14-15 марта, участвовали делегации стран-гарантов режима прекращения боевых действий - России, Турции и Ирана. На встрече также присутствовали представители США, Иордании, правительства Сирии, а также ООН.

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