Kazinform: Вооруженная сирийская оппозиция согласилась на участие в переговорах в Астане

1 мая 2017, 15:50 Комментарии

Kazinform: Вооруженная оппозиция получила приглашение от России участвовать в переговорах по Сирии. Ни одна из группировок сирийской вооруженной оппозиции не стала отказываться от участия в переговорах по Сирии в Астане, пишет Life.ru.

Встреча в столице Казахстана намечена на 3-4 мая.

Как заявил член делегации вооруженных группировок Фатех Хассун, приглашение на мероприятие было получено от российской делегации. По его словам, представители вооруженных группировок смотрят на новое предложение России "как на что-то, что может улучшить обстановку на земле". Хассун выразил надежду, что Россия выступит гарантом процесса, а не стороной.

Напомним, в предыдущих переговорах, которые прошли 14-15 марта, участвовали делегации стран-гарантов режима прекращения боевых действий - России, Турции и Ирана. На встрече также присутствовали представители США, Иордании, правительства Сирии, а также ООН.