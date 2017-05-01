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Asia+: Таджикистан - последний по военной мощи в Центральной Азии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/asia-tadz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423536-ru.html

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1 мая 2017, 15:57       Комментарии

Asia+: Таджикистан занял последнее место по уровню военной мощи среди стран Центральной Азии в ежегодном Глобальном рейтинге военной мощи Global Firepower Index.
Таджикистан занял 112-ю строчку из 127 представленных в рейтинге стран. В прошлом году он находился на 81 месте.
Наиболее сильным в военном отношении в регионе ЦА, как и в прошлом году, признан Узбекистан — страна заняла 48 строку рейтинга. На 53 месте разместился Казахстан. Индекс 84 получил Туркменистан, 109 — Кыргызстан.
Самой лучшей военной силой обладают Соединенные Штаты Америки. За ними идет Россия. Тройку замыкает Китай.
Рейтинг основывается более чем на 50 факторах. Основное внимание уделяется не только количеству оружия, а также его разнообразию. Также учитываются географические факторы, логистическая гибкость, природные ресурсы и местная промышленность, численность пригодного для военной службы населения. В расчет не берутся ядерный потенциал и уровень политического и военного руководства.

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