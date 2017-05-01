Я знаю, где в Бишкеке сделать идеальные свадебные фото, — Валерия Вартанова

1 мая 2017, 15:27 Комментарии

Глядя на фотографии Валерии, остается только нечленораздельно мычать - они получаются настолько сказочными, что умение формулировать слова в предложения на время атрофируется.

На самом деле за кадром остаются нытье жениха, длинная фата, которая часто становится причиной первой ссоры молодой семьи, и, конечно, капризы невесты - по рассказам фотографа, одна девушка умудрилась четыре раза сбежать с собственной свадьбы!

- Открылся свадебный сезон. Дайте советы парочкам, которым предстоит связать себя узами брака.

- Идеальный вариант предполагает дополнительную нагрузку на кошелек. Это когда сборы невесты и прогулка снимаются перед свадьбой, а не в "тот самый день". На самом деле это отнимает много времени и сил. Вы же видели этих "никакушек", которые целый день мотались по городу, а потом уставшие сидят в президиуме?

Если для вас это накладно, можно пойти другим путем. Тщательно спланируйте свое расписание в этот день и придерживайтесь его. Иначе потом будут глаза шесть на девять и опоздание в ресторан на три часа.

Дорогие молодожены! Пусть организационные моменты возьмут на себя друзья, родители, родственники. А то получается так: мы поедем не прогулку, я прошу ребят настроиться, и тут звонок из кондитерской: "Торт вовремя доставить не успеваем!". И все: жених в ступоре, невеста в ауте. Какие тут к черту съемки?

- Большинство парочек фотографируется у театра оперы и балета. Да что там большинство? Почти все! Почему так?

- Я снимала там только раз. Красота у этого места есть, но она заезженная. Это перестает вдохновлять. Другое дело, когда поддерживаются какие-то традиции: родители фотографировались там, дедушки-бабушки.

Один раз у меня был жених, который заявил: "Хочу свадьбу в центральном загсе и нигде больше!". Оказалось, будучи ребенком, он увидел, как там женился его дядя, и навсегда остался под впечатлением. У каждого своя история, и я не могу сказать, что это место категорически нет.

- А какие места категорически да?

- Люблю фотографировать в Ботаническом саду, который находится на Горького. Он очень хорош! Нравится снимать в Дубовом парке, в Парке дружбы. У нас также появились рестораны с красивыми интерьерами. Ну и, конечно, горы. Впрочем, фотограф должен в любом месте работать качественно.

- Сложно ли психологически работать с парочками?

- Есть очень много подводных камней, ведь для жениха и невесты это всегда стресс. Нужно уметь не показывать свой характер, иначе молодых может вообще разорвать.

У них и без меня много поводов разругаться. Пожалуй, первая причина - длинная фата, которая закреплена в прическе. Это значит, что на протяжении всей свадьбы будет звучать рык невесты: "Не обнимай меня!", ведь когда жених прижимает ее к себе, голова оттягивается вниз, и начинается крик.

У меня была свадьба, когда невеста сбегала четыре раза! "Свадьбы не будет!" - кричала она, разворачивалась и уходила. Так случилось не потому, что она вредная. Просто ребята делали свадьбу сами и под конец очень устали.

- Были у вас сумасшедшие парочки?

- Все сходят с ума по-своему (смеется). У меня были парень и девушка, которые познакомились, проговорили всю ночь по телефону и к утру решили пожениться. Кстати, сейчас у них на подходе второй малыш!

© Фото / Валерия ВартановаПара на фотосессии. Автор Валерия Вартанова - Сейчас в Бишкеке, да и во всем мире очень много фотографов. Есть даже анекдот про девушку, которая решила стать фотографом, придумала себе звучный псевдоним, дала объявление, а потом вспомнила, что забыла купить фотоаппарат. А если серьезно, что нужно делать, чтобы стать профессионалом?

- В любом случае нужно пройти курсы. Пока у вас не будет живого контакта с учителем, на результат можете не рассчитывать. Гораздо проще заниматься самообразованием, когда уже есть база.

- Часто приходится работать в необычных условиях?

- Самый экстремальный случай произошел в прошлом году. Мы были на съемках на Иссык-Куле, но тут неожиданно пошел град. Все спрятались в машине и такого ужаса натерпелись! Грохот стоял невыносимый!

Но когда мы вышли и увидели посредине лета снег на иссык-кульском берегу, то обрадовались. Кадры получились потрясающие.

Однажды наша модель зимой упала в речку. Мы решили, что это не повод сворачивать съемку, и стали ее фотографировать прямо в воде.

- Я у вас видела очень пикантные фотографии, где модели в нижнем белье...

- Это называется будуарной съемкой. Она очень сложная, ведь грань между эстетикой и порнографией очень тонкая. Два сантиметра в сторону, и это уже клубничка. Да и моделям иногда тяжело раскрыться. Иногда мне хочется влить в них шампанское и сказать: "Все, давай!".

- А легко найти моделей для таких кадров?

- Девушки соглашаются на такое неохотно. Не забывайте, что у нас все-таки азиатская страна.

- Часто модную индустрию критикуют за то, что после обработки со страниц глянцевых журналов на нас смотрят абсолютные красавицы со слишком узкими для живого человека талиями. Это формирует у неидеальных девушек комплексы, не так ли?

- Фотографии - это как картины. Картина - не точное воспроизведение человека, а лишь представление о нем, подача его с лучшего ракурса. Иногда погоня за формами действительно не соотносится с человеческой анатомией.

Но мне нравится, когда от кадра захватывает дух, когда люди смотрят на снимок и думают: "Боже, как красиво!". Думаю, эту шалость можно простить фотографу и ретушеру.

Есть еще один момент: на снимках даже самая стройная девушка может выглядеть полноватой. Если прижать руку к телу, то она расплющится и будет выглядеть очень большой. Или эти "ушки", которые появляются между руками и грудью над корсетом платья у невесты. Думаю, если я их уберу, то ничего страшного не случится.

- Есть ли у вас клиенты, которых вы не любите?

- Нелюбимых нет, есть сложные. 99 процентов людей говорят перед съемкой, что они нефотогеничные. У некоторых такая низкая самооценка, что мне приходится тратить уйму времени, чтобы доказать, насколько они красивы.

Сложно, когда клиентки считают, что профессиональный макияж и прическа - лишняя трата денег. Конечно, она и так красивая, но ведь камера "съедает" цвет, объем, краску. Это как в театре: актеры выглядят красиво даже с самой дальней точки зрительного зала, но вблизи мы видим, что на них тонны грима.

- А есть у вас идеи, которые вы еще не воплотили, но потом обязательно это сделаете?

- Мне понравилось одно морское существо, там рога, ветки, перья, чешуя. Очень хочу его воплотить на Иссык-Куле.

- Кикимора, что ли?

- Фу так говорить (смеется)! Нет, это агрессивно-сказочный образ. Но организовать такие съемки непросто: на озеро нужно везти модель, визажиста, декоратора, мою помощницу и меня.

Еще я хочу сделать съемку, где невероятно красивая девушка с пластичным телом в золоте, в серебре... Я пока до конца рассказывать не буду: сболтнешь - кто-нибудь другой сделает. Лучше оставлю это себе!