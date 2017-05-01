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Новости Кыргызстана

В Алайском районе оползень начал движение — видео МЧСВ Алайском районе оползень начал движение — видео МЧС

В Бишкеке разыскивают водителя, чуть не сбившего школьницу и мужчину

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423534-ru.html

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Коммунисты провели традиционный митинг в Бишкеке

1 мая 2017, 15:15       Комментарии

БИШКЕК, 1 мая - Sputnik. В столице разыскивает водителя черного автомобиля марки BMW с госномером В 96 72 AF, который 27 апреля в 16.18 на перекрестке улиц Киевской и Тыныстанова едва не сбил девочку и мужчину, сообщили Sputnik Кыргызстан в УПМ Бишкека.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором школьница и мужчина, переходящие дорогу, едва не попали под колеса несущегося на большой скорости автомобиля.
"По автомобильному номеру мы установили владельца машины. Сейчас разыскиваем его", - отметили в УПМ.
Нарушитель ехал на красный свет.
О "смертельных" улицах Бишкека - рейтинге самых опасных дорог читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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