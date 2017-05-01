В Бишкеке разыскивают водителя, чуть не сбившего школьницу и мужчину

1 мая 2017, 15:15 Комментарии

БИШКЕК, 1 мая - Sputnik. В столице разыскивает водителя черного автомобиля марки BMW с госномером В 96 72 AF, который 27 апреля в 16.18 на перекрестке улиц Киевской и Тыныстанова едва не сбил девочку и мужчину, сообщили Sputnik Кыргызстан в УПМ Бишкека.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором школьница и мужчина, переходящие дорогу, едва не попали под колеса несущегося на большой скорости автомобиля.

"По автомобильному номеру мы установили владельца машины. Сейчас разыскиваем его", - отметили в УПМ.

Нарушитель ехал на красный свет.

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