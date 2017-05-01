В Алайском районе оползень начал движение — видео МЧС

1 мая 2017, 14:51 Комментарии

БИШКЕК, 1 мая - Sputnik. В селе Курулуш Алайского района Ошской области оползень начал движение, сообщила пресс-служба МЧС.

На странице ведомства в Facebook появилось видео с места событий. Оползень продвинулся на три метра. В 200 метрах от него расположены два дома. Жителей переселили.

В минувшую субботу на 11 домов в селе Аюу сошла земляная масса объемом около 200 тысяч кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека, проживавшие в семи домах. 30 апреля в Кыргызстане объявили днем траура. Ранее сообщалось, что найдены тела двоих детей и 20-летней девушки.

Местная власть проводит мониторинг местности. Ситуация под наблюдением.