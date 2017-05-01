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Мир, труд, май. В Бишкеке по улицам проехала колона местных производителей

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359177_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423531-ru.html

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В Бишкеке пройдет международная конференция "Гейдар Алиев и эпоха"

1 мая 2017, 14:19       Комментарии

Сегодня, 1 мая, в честь международного Дня солидарности трудящихся по центральным улицам Бишкека проехала праздничная колонна. В состав авто-парада вошли порядка 40 отечественных производителей. Свое начало мероприятие взяло от Южных ворот, после чего огромное количество транспорта отправилось вниз по улице Абдрахманова до ул. Горького.
Во главе авто-парада была группа байкеров, следом за ними двигался один из самых известных рекламных персонажей Кыргызстана представляющий национальные напитки. Который, не смотря на поломки своего железного коня, все же добрался до места назначения.
Стоит отметить что, горожане с улыбкой встречали возрождение советских традиций.
По словам организаторов основной целью мероприятия является повышение уровня осведомленности населения о местных компаниях и выпускаемой ими продукции.
"Это праздник труда и праздник наших отечественных производителей. Мы преследуем идею, что нужно укреплять производителей. Чем быстрее у производителей потенциал разовьется, тем быстрее разовьется наша экономика, и Кыргызстан будет развитой страной. Мы хотим показать, что у нас много производителей. Здесь предприниматели из разных областей республики",- сообщил председатель ассоциации отечественных производителей КР Бакыт Дегенбаев.

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