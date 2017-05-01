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Американские эксперты подготовят кыргызстанских школьников к поступлению в зарубежные вузы

Источник:
http://kabar.kg/news/amerikans...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423529-ru.html

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1 мая 2017, 14:15       Комментарии

Бишкек, 1 мая /Кабар/. В Бишкеке с 1-3 мая с 10:30 до 14:00 пройдут практические семинары по поступлению в зарубежные вузы для 50 школьников со всего Кыргызстана в выставочном зале Союза художников в Дубовом парке. Об этом сообщили в Фонде "Сорос-Кыргызстан".
Учащиеся выпускных классов проходили предварительный отбор. При отборе были учтены занятия заявителя во время внеклассных мероприятий, достижения по учебе, а также уровень знания английского языка. Они научатся писать эссе в университеты, получат советы по выбору университетов, узнают все о получении полной финансовой поддержки для учебы в США.
Наставниками выступят американские эксперты Юджин Габай - директор приемной комиссии иностранных студентов топового колледжа США Lafayette, у которого более 30 лет опыта работы со школьниками со всего мира, и Джоан Люи, которая уже более 10 лет помогает иностранным школьникам с получением финансовой поддержки в университеты и колледжи США.
Организаторы семинара - ОФ Kyrgyz Leaders Academy и Фонд "Сорос-Кыргызстан".
1 мая в 10:30 – официальное открытие семинаров.
3 мая в 13:00 – награждение участников.

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